Elevii din clasa a II-a sunt primii care intră în febra testărilor de Evaluare Națională

Primii care vor intra în febra testărilor de Evaluare Naţională în semestrul al doilea, după vacanţa de primăvară, sunt elevii din clasa a II-a.

În cadrul sesiunii de Evaluare Naţională, clasa a II-a, probele scrise la limba română și limba maternă sunt programate în 7 mai, fiind urmate a doua zi, 8 mai, de testele de citire la cele două discipline.

Proba de matematică este prevăzută pentru data de 9 mai.

Proba de limbă română (scris și citit) pentru elevii din rândul minorităților naționale se va desfășura în data de 10 mai.

Pe de altă parte, evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a) are următorul calendar: limba română (15 mai), matematică (16 mai) și limba maternă (17 mai).

Elevii claselor a VI-a vor susține evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) în zilele de 23 mai (limbă și comunicare) și 24 mai (matematică și științele naturii).

Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, rezultatele EN II se comunică părinților și sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor. La finalul ciclului primar, rezultatele EN IV sunt utilizate și pentru diagnoza de sistem la nivelul acestui tip de învățământ, iar la finalul clasei a VI-a, rezultatele au ca scop elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și preorientarea școlară. De asemenea, se comunică părinților.