Elevi şimleuani, în practică la firme din Spania Andreea Vilcovschi

Un grup de 15 elevi din clasa a X-a B de la Colegiul Tehnic ,,Iuliu Maniu”, profil Economic- Servicii, vor pleca sâmbătă, 22 aprilie, în Valencia, Spania, pentru a efectua stagiul de pregătire practică de specialitate, de trei saptămâni în companii economice din “oraşul luminilor”. Stagiul se desfășoară grație proiectului BEST, finanțat prin programul European Erasmus +. Elevii vor fi însoțiți de profesorul Alina Brăban (coordonator proiect) și consilierul școlar Camelia Bîrsan.

BEST – Bridges in Europe for Students Training, este un proiect european în cadrul programului Erasmus+, acțiunea cheie KA102, finanțat cu aproape 40.000 de euro, care are ca obiectiv participarea a 15 elevi de la profil Economic -Servicii, la un stagiu de pregătire practică cu durata de trei săptămâni în companii spaniole din Valencia. Partener in acest proiect este compania intermediara Esmovia din Valencia.

“Rezultatele așteptate în urma participării în acest proiect sunt: dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză și limba spaniolă; dezvoltarea competențelor cheie specifice unităților de competență „Lucrul în echipă” și „Tranzița de la școală la locul de muncă”; certificarea competențelor prin documente de mobilitate Europass; dezvoltarea unor abilități de viață specifice secolului XXI cât și lărgirea orizontului cultural european”, au precizat reprezentanţii Colegiului şimleuan.

