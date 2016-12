Definitivatul în învăţământ, gratuit de trei ori Andreea Vilcovschi

Ministerul Educaţiei a adoptat recent o ordonanţă de urgenţă prin care dă posibilitatea profesorilor care au picat de trei ori concursul de definitivat să continue să îşi dezvolte cariera profesională.

“O persoană poate susţine concurs de cel mult trei ori fără a plăti taxă. Ulterior, susţinerea examenului va fi condiţionată de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. De asemenea, persoanele care nu au promovat acest concurs se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susţinerii examenului, a stagiului de practică de un an şcolar”, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului.

În cazul cadrelor didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învăţământ şi au ocupat un post didactic vacant, prin concurs naţional, directorul unităţii de învăţământ încheie contractul individual de muncă pe o perioadă de cel mult un an şcolar. Dacă acestea promovează definitivatul în termen de cel mult şase ani de la ocuparea postului didactic vacant, prin concurs naţional, consiliul de administraţie modifică durata contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată.

Reamintim că, în toamna acestui an, Ministerul Educaţiei a publicat noua metodologie de desfăşurare a examenului. Astfel, în sesiunea 2017, dascălii vor susţine concursul mai devreme, mai exact pe 20 aprilie, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 30 aprilie. Susţinerea propriu-zisă va fi precedată de o etapă eliminatorie care constă în două inspecţii de specialitate la clasă şi, în plus faţă de sesiunile anterioare, din evaluarea portofoliului profesional personal. Totodată, proba scrisă a fost simplificată de la trei subiecte, la două, iar media finală, care este în continuare tot 8, se va calcula pe baza unei formule ce include notele de la inspecţiile de specialitate, nota acordată pentru portofoliul profesional personal şi nota la proba scrisă.

Pentru examenul din 20 aprilie 2017, s-au înscris 85 de cadre didactice din Sălaj.

