Dascălii sălăjeni au picat pe capete la Titularizare Andreea Vilcovschi

Rezultate îngrijorătoare la concursul de titularizare pe post din acest an. Din totalul celor 286 de dascăli care au susţinut luni, 17 iulie, proba scrisă a examenului, doar 46,5 la sută au promovat, reuşind să obţină cel puţin nota 7.

Primele rezultate ale probei scrise a examenului de titularizare, publicate marţi, 18 iulie, nu fac deloc cinste celor care au aspirat la un loc la catedră. Ca dovadă, mai mult de jumătate dintre candidaţi nu au reuşit să obţinită nota 7 care să le permită să spere la un post definitiv în învăţământul sălăjean. Şi care ruşinea să fie şi mai mare, multe dintre note au fost de-a dreptul şocante, 60 de dascăli luând sub 5, unii chiar note de 1 şi 2.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, din totalul celor 286 de cadre didactice care au susţinut examenul scris, doar 133 au luat note între 7 şi 10, ceea ce face ca rata de promovare să fie de 46,5 la sută, cu 7,26 de procente peste cea de acum un an.

Spre deosebire de anul trecut, când a fost o singură notă de 10, la matematică, în 2017, doi candidaţi au reuşit performanţa obţinerii notei maxime. Este vorba despre Roxana Gabriela Bolog, o viitoare învăţătoare, şi de Miklos Csilla, o viitoare profesoară de educaţiei fizică şi sport. Cea dintâi este, de altfel, singurul candidat care a primit nota 10 şi la inspecţia specială în profilul postului.

Alţi 91 de concurenţi (31,83 la sută) au primit note între 5 şi 6,99, iar 60 (20,97 la sută), sub 5. Printre cei din ultima categorie se regăseşte un candidat care spera să fie profesor de muzică titular, însă nu a reuşit decât să primească punctul din oficiu, o aspirantă la un post de educatoare, evaluată cu 1,7, sau o alta care şi-a testat cunoştinţele în consiliere psihopedagogică şi a primit 1,75.

Eventualele contestații pot fi depuse la sediul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj până în 19 iulie, la ora 15. Rezultatele finale vor deveni publice în data de 25 iulie.

Cadrele didactice care au obţinut minimum nota 7 (șapte), la acest concurs, pot obţine unul dintre cele 63 posturi titularizabile. Pentru concurenţii care au obţinut note între 5 şi 6, 99 există şi posibilitatea de a ocupa un post pe o perioadă determinată, respectiv pe un an şcolar.