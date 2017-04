Concursul “Exprimă-te liber!” şi-a desemnat câştigătorii Andreea Vilcovschi

Peste 140 de elevi şi şcolile şi liceele judeţului s-au întrecut, în zilele de 5 şi 6 aprilie, în cadrul fazei judeţene a Concursului Naţional de Consiliere Şcolară prin Artterapie “Exprimă-te liber!”, organizat de către Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj – Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Sălaj, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și Consiliul Județean Sălaj. Tema concursului din acest an a fost “Managementul conflictului”, în competiţie încriindu-se 83 de elevi de gimnaziu şi 59 de elevi de liceu.

La gimnaziu, câştigători au fost desemnaţi următorii:

Participare directă

Secţiunea scenetă

Premiul I: Bogdan Carina Larisa, Brândaş Lorena Georgiana, Pop Alexandra Denisa şi Rafa Ioana Sorina, clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, consilier școlar profesor Mihaela Pintea-Chereji.

Premiul II Horincar Andrei, Iacob Bianca, Opriş Daria şi Prodan Răzvan, clasa a VI-a şi a VII-a, Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Jibou, consilier școlar, profesor Andrei Daroczi; logoped şcolar, Iulia Prodan şi profesor Liana Chira.

Premiul III Cojoc Natalia, Marian Raluca şi Sabo Cătălina, clasa a VII-a şi a VIII-a, Şcoala Gimnazială „Vasile Breban” Crişeni, consilier școlar, profesor Alina Blaj şi profesor Maria Chende.

Secţiunea compoziţie muzicală

Premiul I Brumar Denisa şi Labo Miruna, clasa a V-a şi a VI-a, Şcoala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău, consilier școlar, profesor Ioana Pop-Vaida.

Premiul II Kabai Marco Cristian, Maier Emanuel şi Şandor Teona, clasa a V-a şi a VI-a, Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău, consilier școlar, profesor Alina Blaj şi profesor Florin Lazăr.

Premiul III Oros Andra, Rus Lorena şi Terec Andreea, clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială Nr.1 Mirşid, consilier școlar, profesor Mirela Dascăl.

Participare indirectă

Secţiunea compoziţie plastică

Premiul I Maccarone Roberta, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău, prof. coordonator, consilier şcolar Ioana Pop-Vaida.

Premiul II Kabai Marco Cristian, clasa a VI-a, Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău, prof. coordonator, consilier şcolar Alina Blaj.

Premiul III Mureşan Alexandra Maria, clasa a V-a, Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău, prof. coordonatori, consilier şcolar Boda Mariana şi prof. Camelia Cosma.

Secţiunea compoziţie literară

Premiul I Ilieş Isabella, clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău, prof. coordonatori, consilier şcolar Horvath Beata şi logoped şcolar, profesor Carmen Mureşan.

Premiul II Buboi Giulia Maria, clasa a V-a, Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău, prof. coordonatori, consilier şcolar Boda Mariana şi prof. Camelia Cosma.

Premiul III Buzura Robert, clasa a V-a, Liceul Tehnologic „Ioachim Pop” Ileanda, prof. coordonator, consilier şcolar Adina Man.

Secţiunea film

Premiul II Borciu Maria, Chereji Răzvan, Seute Paula şi Venţe Sebastian, clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială „Petri Mor” Nuşfalău, prof. coordonator, consilier şcolar Pop Eniko.

Câştigători la nivel liceal:

Participare directă

Secţiunea scenetă

Premiul I Blidar Miruna, Colţe Darius, Oanciu Marina şi Pop David, clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, consilier școlar, profesor Aniela Lung şi profesor Cristian Man.

Premiul II Bonţe Denisa Alia, Csengetyus Tunde, Hulujan Lorena Viorica şi Marian Denisa Miruna, clasa a X-a de la Liceul Tehnologic „Cserey-Goga” Crasna, consilier școlar, profesor Dan Costea.

Premiul III Alb Ionuţ, Cheregi Alexandru, Maier Maria şi Nan Daiana, clasa a IX-a şi a X-a, Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău, consilier școlar, profesor Anca Dragoş şi profesor Silvia Covaci.

Secţiunea compoziţie muzicală

Premiul I Chiş Ioan Vasile, Drule Denisa, Herţe Radu Vasile şi Taloş Darius, clasa a XI-a de la Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău, consilier școlar, profesor Boda Mariana şi profesor Titus Câmpean.

Premiul II Ambruş Evelin Emoke, clasa a X-a de la Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai” Zalău, consilier școlar, profesor Anca Coste.

Premiul III Gal Cristian, Marincaş Paul, Pop Adelina şi Roman Vlad, clasa a IX-a, a X-a şi a XII-a, Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău, consilier școlar, profesor Alina Blaj şi profesor Florin Lazăr.

Participare indirectă

Secţiunea compoziţie plastică

Premiul I Dari Denisa Szilvia, clasa a IX-a, Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai” Zalău, prof. coordonator, Vari Vancza Edit.

Premiul II – Benche Natalia Ioana, clasa a X-a, Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău, prof. coordonator, consilier şcolar Boda Mariana.

Premiul III Lung Sanda, clasa a X-a, Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” Zalău, prof. coordonator, consilier şcolar Mirela Dascăl.

Secţiunea compoziţie literară

Premiul II Boldan Naomi, clasa a IX-a, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău, prof. coordonator, consilier şcolar Adina Buzgău.

Secţiunea film

Premiul II Moldovan Amalia Andreea, Pintea Paul Andrei, Ripaş Daniel David şi Şandor Ioana Alexandra, clasa a X-a, Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida, prof. coordonator, Ioana Daniela Ardelean.

Elevii care au obținut premiul I, la fiecare secţiune, atât la nivel gimnazial, cât și liceal, participare directă şi indirectă, vor participa la etapa națională a concursului, care va avea loc în perioada 26-27 mai 2017, la Zalău.

