Colegiul Național ”Silvania” și-a premiat elevii calificați la faza națională a olimpiadelor școlare

Colegiul Național “Silvania” (CNS) Zalău a găzduit, marți, 27 martie, în curtea unității de învățământ, festivitatea de premiere a elevilor care s-au calificat la fazele naționale ale Olimpiadelor școlare din acest an. Directorul colegiului, Vasile Bulgărean, i-a felicitat și premiat pe elevii care au obținut aceste rezultate, ce îi trimit în faza națională a olimpiadelor pe diverse materii, urându-le totodată succes alături de profesorii care i-au pregătit și îi pregătesc în continuare, dar și de părinții și colegii care îi susțin.

Elevii de la CNS care s-au calificat la fazele naționale ale olimpiadelor școlare pe materii sunt:

Breje Nora, clasa a-V-a, Matematică, Olimpiada de Matematică; Şut Oana, clasa a V-a, Informatică, Olimpiada de informatică; Ardelean Andreea clasa a V-a,Limba și literatura română ,Concursul National “Ionel Teodoreanu”; Ilieșiu Anne, clasa a VI-a, Matematică, Olimpiada de Matematică; Şandor Stefan, clasa a VI-a, Informatică, Olimpiada de informatică; Tuduce Sergiu, clasa a VI-a Informatică, Olimpiada de informatică; Flore Roxana, clasa a-VI-a, Limba română, Olimpiada de lectură; Balosin Ana-Maria, clasa a X-a F, Istorie, Olimpiada de istorie; Banhidi Attila, clasa a X-a, Limba germană, Olimpiada de limba germană; Bartic Iulia, clasa a IX-a C, Religie, Olimpiada de religie Alianţa Evanghelică; Bejan Cristina, clasa a XI-a I Limba franceză, Olimpiada de limba franceză; Beşe Diana Mara, clasa a X-a G, Filozofie, Olimpiada de ştiințe socio-umane; Bican Iulia, clasa a XI-a C, Economie, Olimpiada de ştiințe socio-umane; Bogdán Agnes clasa a X- B, Limba și literatura maghiară, Olimpiada de limba și literatura maghiară “Mikes Kelemen”; Brisc Andrei, clasa a X-a C, Geografie, Olimpiada de geografie; Chira Georgiana, clasa a X-a E, Religie, Olimpiada de religie Alianţa Evanghelică; Chiș Paul, clasa a X-a E, Limba engleză, Olimpiada de limba engleză; Ciotlăuş L. Ana-Andreea,clasa a X-a E, Psihologie, Olimpiada de științe socio umane; Ciupe Adriana clasa a XI-a I, Limba și literatura română, Olimpiada de limba și literatura română; Copaciu Andrei, clasa a-XII-a C, Informatică, Olimpiada de informatică; Corondeanu Denisa, clasa a XI-a I, Logică, olimpiada de științe socio-umane; Costache Maria, clasa a-XII-a A, Limba și literatura română, Olimpiada de lingvistică; Costina Carmen, clasa a-X-a A, Matematică, Olimpiada de Matematică; Cotor Andrei, clasa a IX-a C, Informatică, Olimpiada de informatică; Crișan Tania, clasa a -IX-a A; Limba engleză, Olimpiada de limba engleză; Csapá Krsztina, clasa a X-a H, Limba și literatura maghiară, Olimpiada de limba și literatura maghiară “Mikes Kelemen”; Erdeo Dorka, clasa a-X-a G, Limba germană, Olimpiada de limba germană; Farkat Szabolcs, clasa a XI-a B, Tenis de masă, ONSS; Ghilea Ramona, clasa a XI-a C, Matematicaă, Olimpiada de Matematică; Ghiurco Ioana clasa a-XI-a E, Religie, Olimpiada de religie ortodoxă; Goia Călin, clasa a-XI-a E, Geografie, Olimpiada de geografie; Gosa Irina, clasa a X-a E, Tenis de masă, ONSS; Grec Antonia Petruţa, clasa a XI-a C, Limba engleză, Olimpiada de limba engleză; Hill Shantih, clasa a X-a C, Informatică, Olimpiada de informatică; Iacob Paul, clasa a XI-a I, Istorie, Olimpiada de istorie; Kiraly Iris, clasa a XII-a I, Sociologie, Olimpiada științe socio-umane; Lăpuște Tania, clasa a-IX-a F Limba și literatura română, Olimpiada de limba și literatura română; Mercea Mihaela, clasa a X-a F, Limba latină, Olimpiada de limba latină; Miclea Paula, clasa a X-a C, Biologie, Olimpiada de Biologie; Mocan Paula, clasa a-XII-a C, Matematica, Olimpiada de Matematică; Moldovan Rareș, clasa a XII-a F, șah, ONSS; Muresan Antonia, clasa a XI-a G, Biologie, Olimpiada de Biologie; Neghina Dragoș, clasa a XI-a C, Informatică, Olimpiada de informatică; Nuna David, clasa a XI-a D, Limba și literatura română, Olimpiada de lingvistică, Olăhuț Alexandra, clasa a XI-a C, Fizică, Chimie, Biologie, Geografie, Olimpiada Naţională Interdisciplinară „Ştiinţele Pământului”; Otet Natalia, clasa a IX-a F, Geografie, Olimpiada de geografie; Paşca Ştefania, clasa a XII-a G, Religie, Olimpiada de religie ortodoxă; Paval Ioana, clasa a X-a G Biologie, Olimpiada de Biologie; Pavel Eunicia, clasa a-X-a B, Limba germană, Olimpiada de limba germană; Pop Adelina, clasa a-X-a, Limba română, Olimpiada de lectură; Pop Alex, clasa a IX-a C, Fizică, Olimpiada de Fizică; Pop Alex-Nicolae, clasa a IX-a C, Informatică, Olimpiada de informatică, Pop Bogdan Petru, clasa a XI-a C Informatica, Olimpiada de informatică; Pop Simina clasa a IX-a E, Șah fete, ONSS; Popiţiu Larisa, clasa a XI-a C, Religie, Olimpiada de religie Alianţa Evanghelică, Prodan Amalia, clasa a IX-a C Chimie, Olimpiada de Chimie; Prodan Miruna clasa a-XI-a C Biologie, Olimpiada de Biologie; Rad Daniela clasa a XII- E, Religie, Olimpiada de religie Alianţa Evanghelică; Schinker Christina, clasa a IX- C, Religie, Olimpiada de religie ortodoxă; Sîrb Maria, clasa a X-a C, Limba și literatura română, Olimpiada de limba și literatura română; Solomon Augusta, clasa a-XI-a, Limba romana, Olimpiada de lectură; Spinean Sebastian, clasa a XII-a E, Fizică, Olimpiada de Fizică, Szasz Borbala, clasa a XI-a B, Limba engleză Olimpiada de limba engleză; Taloş Alexia clasa a X-a G, Limba franceză, Olimpiada de limba franceză; Tuduce Iulia clasa a X-a C Matematică, Olimpiada de Matematică; Turcaș Antonia clasa a-IX-a G, Biologie, Olimpiada de Biologie; Turcaș David clasa a-XI-a C, Fizică, Olimpiada de Fizică; Turcas Georgiana clasa a IX-a G, Biologie, Olimpiada de Biologie; Turian Daniel clasa a IX-a F, Istorie, Olimpiada de istorie; Ungurușan Iancu Adelina, clasa a X-a G, Biologie, Olimpiada de Biologie; Vaida Diana clasa a XII-a I Istorie, Olimpiada de istorie; Varga Erzsébet clasa a IX-a H, Limba și literatura maghiară, Olimpiada de limba și literatura maghiară “Mikes Kelemen”.