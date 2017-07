Bacalaureaţii de 10 ai Sălajului Andreea Vilcovschi

Ministerul Educaţiei a publicat miercuri, 5 iulie, primele rezultate la Bacalaureat. Aproape 71 la sută dintre candidaţi au reuşit să promoveze acest examen, cinci absolvenţi reuşind chiar performanţa de a obţine 10 pe linie.

Rezultatele înainte de contestaţii la Examenul Naţional de Bacalaureat Naţional au fost publicate în cursul zilei de miercuri, 5 iulie, pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale. Potrivit informaţiilor furnizate de către reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, la sesiunea iunie-iulie a acestui examen s-au înscris 1.787 de absolvenţi, 1.599 din promoţia 2016-2017 şi 188 din promoţiile anterioare.

În sălile celor şapte centre de examen amenajate în judeţ au fost prezenţi 1.665 de candidaţi, dintre care au promovat 1.176, adică 70,63 la sută, cu 10 la sută mai mulţi decât în anul anterior. Patru absolvenţi au fost eliminaţi de la probele scrise, pentru tentativă de fraudă. Unuia dintre ei i-a sunat telefonul mobil care în timpul probei, un altul a încercat să sustragă o ciornă de la colegul din spate, iar doi au fost surprinşi în toaletă în timp ce răsfoiau manualul de biologie, disciplină la care susţineau examen.

Dacă anul trecut în judeţ nu s-a înregistrat nicio medie de 10, în 2017, cinci absolvenţi au reuşit această performanţă. Este vorba despre Oana-Narcisa Biriş şi Andra Brăban, ambele de la Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei, Bucsi Laszlo Kristian, de la Liceul Pedagogic “Gheorghe Şincai” Zalău, şi de George Emil Nicola şi Raluca Delia Morar, colegi de clasă la Colegiul Naţional “Silvania” Zalău.

“Fiecare ar trebui să își seteze ţeluri cât mai înalte”

Şimleuanca Narcisa Biriş pune acest frumos rezultat pe seama ambiţiei care o caracterizează: “Mereu mi-am dorit să demonstrez că se poate. De mica nu m-am multumit cu jumătăţi de măsura şi mama îmi spunea mereu că merit tot ce e mai bun în lumea asta şi totul este posibil dacă vrei cu adevarat şi dacă lupţi. Cred că în fiecare dintre noi se ascunde un diamant care trebuie şlefuit cu atenţie şi cred că fiecare ar trebui să își seteze ţeluri cât mai înalte, chiar dacă nu vei ajunge la lună, vei fi măcar printre stele”.

Cealaltă absolventă de 10 de la CNSB Şimleu, Andra Brăban, susţine că reușita la acest examen al maturității stă în perseverența și în munca depusă pe tot parcursul liceului. “Obținerea unui rezultat frumos implică o pregătire completă si complexă începând încă din clasa a 9-a, în special la matematică unde materia este extrem de vastă. De asemenea, un alt element important în succesul unui absolvent la examenul de Bacalaureat este susținerea și sprijinul din partea profesorilor, care joacă un rol esențial în formarea noastră, atât pe plan academic, cât și personal”, ne-a declarat tânăra.

“Am învăţat constant pe parcursul anilor de şcoală”

Singurul elev de 10 de la Liceul Pedagogic “Gheorghe Şincai” Zalău, Bucsi Laszlo Kristian, mărturiseşte că nu se aştepta la un astfel de rezultat. “Nu mi-am propus niciodată să fiu cel mai bun la învăţătură. La Bac mă mulţumeam şi cu o medie între 8 şi 9. De învăţat am învăţat, însă nici în cele mai frumoase vise nu mă gândeam că o sa fiu de 10 curat. Mereu am încercat să fiu realist. Am reuşit această performanţă fără vreo pregătire separată, în sensul că nu am făcut meditaţii niciodată”, spune Kristian.

Cei doi bacalaureaţi de 10 ai CNS Zalău sunt colegi de clasă. George Nicola a terminat liceul ca şef de promoţie şi a intrat în Bac determinat să ia 10, aşa cum făcuse şi la Evaluarea Naţională de acum patru ani: “Am vrut să îmi demonstrez că pot. La finalul clasei a VIII-a am avut tot media 10 la examen şi nu am vrut să cobor”.

Colega lui, Raluca Morar, susţine că Bacul nu li s-a parut foarte greu: “Sunt foarte surprinsă de notele obţinute şi mă bucur foarte mult de ceea ce am reuşit sa fac! Nu am făcut nimic în mod special, doar am învăţat constant pe parcursul anilor de şcoală. M-au ajutat foarte mult şi profesorii de la materiile la care am dat examen, deoarece cea mai mare parte din ceea ce am învăţat, am învăţat de la orele lor”.

Aproape 500 de respinşi

Celor cinci medii de 10 li se adaugă 270 de elevi notaţi cu medii între 9 şi 9,99, 379 care au primit între 8 şi 8,99, 307, cu medii între 7 şi 7,99 şi 215, cu medii între 6 şi 6,99. Din cei 485 de absolvenţi respinşi, 86 (17,73 la sută) au medii cuprinse între 5 şi 5,99. Pentru a promova Bacalaureatul, candidaţii trebuiau să primească minim 5 la fiecare probă scrisă şi să obţină cel puţin media 6.

Cei nemulţumiţi de notele primite au putut depune contestaţii, acestea urmând să fie corectate până în 9 iulie. Rezultatele finale ale Bacului vor fi făcute publice în 10 iulie.