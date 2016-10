Au început probele orale ale concursului pentru directorii de şcoli Andreea Vilcovschi

Cei 106 candidaţi rămaşi în cursă pentru posturile de director şi director adjunct în unităţile de învăţământ din judeţul Sălaj au intrat luni, 17 octombrie, în febra probelor orale, care constă în analiza CV-ului şi într-un interviu. În faţa comisiei, fiecare dascăl îşi va prezenta oferta managerială şi planul operaţional gândit pe o perioadă de un an.

Începând de luni şi până în 27 octombrie, cei 106 aspiranţi la fotoliile de directori ai şcolilor şi grădiniţelor sălăjene vor trece prin emoţiile susţinerii ultimelor două probe ale concursului: CV-ul şi oferta managerială. Probele vor avea loc la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău.

Analiza CV-ului este realizată de către comisia de concurs în prezenţa candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor şi punctajelor prevăzute în Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului. În cadrul interviului susţinut în faţa comisiei de concurs se va aprecia scrisoarea de intenţie, calitatea şi susţinerea de către candidați a ofertei manageriale și a unui plan operațional pentru un an, cu o durată de maximum 30 de minute.

Oferta managerială a candidatului trebuie să conțină o analiză a proiectului de dezvoltare instituțională a unității de învăţământ existent, însoțit de un plan operațional pentru o durată de un an, iar în situația în care la nivelul unității de învățământ nu s-a realizat proiectul de dezvoltare instituțională, o propunere de proiect de dezvoltare instituțională a unității de învățământ, însoțit de un plan operațional pentru o durată de un an. În momentul susținerii probei de interviu candidații vor depune, în format tipărit, la comisia de concurs, un exemplar al ofertei manageriale și planului operațional pentru un an, identic cu exemplarul depus la înscriere. Acesta se va anexa documentaţiei rezultate în urma susținerii probelor de concurs

Este declarat promovat la concurs, candidatul admis care a obţinut cel mai mare punctaj total. În cazul egalităţii de punctaj, este declarat promovat candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisă. Dacă şi în această situaţie egalitatea se păstrează, pentru unităţile de învăţământ cu filiera tehnologică, este declarat promovat candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., după caz, iar la filiera vocaţională, cel care are specialitatea corespunzătoare profilului predominant al unităţii de învăţământ. Pentru celelalte unităţi de învăţământ, este declarat promovat candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu. Dacă şi în această situaţie egalitatea persistă, este declarat promovat candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a CV-ului.

Punctajele obținute la fiecare probă și punctajul total se afișează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar/Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice/unității de învățământ particular, după caz, după încheierea probei respective, în aceeași zi.

Reamintim că în urma probei scrise, susţinută în 12 octombrie, în judeţul Sălaj au fost declaraţi admişi 106 din totalul celor 110 înscrişi. Trei au fost respinşi după ce nu au reuşit să obţină minimul de 35 de puncte, iar unul a absentat.

