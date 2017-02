Au început înscrierile în clasa pregătitoare Andreea Vilcovschi

Părinţii pot alege în aceste zile unitatea de învăţământ la care îşi vor înscrie copiii în clasa pregătitoare în anul şcoşlar 2017-2018. Cei care nu au luat încă o decizie în această privinţă, pot participa la Zilele porţilor deschise, organizată până în 2 martie, prilej cu care vor vizita şcoala şi vor vorbi cu învăţătoarele.

Potrivit calendarului făcut public de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, înscrierile copiilor în clasa pregatitoare se incheie în 30 martie. În clasa pregatitoare pot fi înscrişi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până în 31 august 2017 inclusiv. La solicitarea parintilor, cei care fac 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2017 inclusiv pot fi inscrisi şi ei, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

Prima etapa de completare si depunere a cererilor de inscriere a copiilor in invatamantul primar incepe in 27 februarie si se incheie in 16 martie, iar a doua etapă va avea loc între 24 şi 30 martie. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor va avea loc pâna în 14 martie, sub coordonarea centrelor de resurse şi asistenţă educaţională.

În anul şcolar viitor, în judeţ vor funcţiona 120 de clase pregătitoare, cu un total de 2.256 de locuri, 643 dintre acestea fiind disponibile în Zalău.

Comentarii

comments