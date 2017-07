Absolvenţii claselor a VIII-a află la ce liceu au intrat Andreea Vilcovschi

Peste 1.800 de elevi sălăjeni vor afla în cursul acestei zile la ce liceu vor învăţa în următorii patru ani. Potrivit calendarului Ministerului Educaţiei Naţionale, miercuri, 12 iulie, are loc repartizarea computerizată.

Rezultatele finale la Evaluarea Naţională arată că, în Sălaj, 75,27 la sută dintre absolvenţii claselor a VIII-a care au susţinut examenul în această sesiune l-au şi promovat

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80 la sută, şi media generală de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20 la sută în calculul mediei de admitere.

Joi, 13 iulie, vor fi afișate în unitățile de învățământ gimnazial listele cu absolvenții repartizați proveniți din școlile respective și listei cu locurile neocupate în învățământul liceal de stat din judeţ. În aceeaşi zi, la fiecare liceu va fi expusă lista candidaților repartizați în respectiva unitate şcolară. Până luni, 17 iulie, candidaţii trebuie să îşi depună dosarele de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi, pentru ca în prioada 19-21 ilie, comisiile de admitere să rezolve situaţiile speciale apărute după etapa computerizată de repartizare.

La Evaluarea Naţională din acest an, procentul mediilor peste 5 înregistrat în Sălaj a fost de 75,27 la sută. Ierarhia la nivel de judeţ a absolvenţilor claselor a VIII-a în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere poate fi consultată pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj. Din totalul celor 1.801 elevi din listă, 274 au cel puţin media 9 la admitere de în timp ce 301 nu au reuşit să obţină media 5. Prima poziţie a clasamentului pe judeţ este ocupată de către eleva Andreea Valentina Martin, de la Liceul de Artă “Ioan Sima” Zalău, cea care a primit singura medie de 10 la Capacitate.