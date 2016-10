Abonamentele elevilor navetişti vor fi decontate integral de către Guvern Andreea Vilcovschi

Abonamentele acordate elevilor de către operatorii de transport rutier pentru distanţe de până la 50 de kilometri vor fi decontate integral, aceasta fiind una dintre măsurile prin care Guvernul îşi propune să reducă abandonul şcolar cauzat de costurile aferente participării la cursuri. Decizia a fost luată marţi, 11 octombrie, de Guvern, printr-o Ordonanţă de Urgenţă.

Măsura vine în sprijinul a peste 2.800 de elevi sălăjeni care figurează ca navetişti în evidenţele Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj. Numai în luna septembrie, suma solicitată pentru decontarea transportului acestora depăşeşte 112.000 de lei.

Operatorii de transport vor avea obligaţia să emită abonamente pentru transportul elevilor, care vor fi decontate integral din bugetul de stat pentru distanţe de până la 50 de kilometri. ”Începând cu anul 2013, mecanismul de decontare a navetei elevilor a fost plafonat şi nu acoperă integral tariful decât pentru o mică parte din abonamentele emise de transportatori, distanţa medie la nivel naţional pe care trebuie să o parcurgă un elev care face naveta este de 18 kilometri, preţul mediu al unui abonament lunar pentru această distanţă este de circa 150 de lei. Din această sumă, elevului i se decontau până în prezent 56 de lei, astfel că 100 de lei trebuiau acoperiţi lunar din bugetul familiei”, au transmis reprezentanţii Guvernului.

Un alt capitol inclus în ordonanţa de urgenţă are în vedere reglementarea tarifului maximal per kilometru aferent abonamentului elevilor. Mai exact, actul normativ stabileşte că tariful maximal per kilometru aferent abonamentului de transport rutier pentru elevi se stabileşte şi se actualizează prin Hotărâre a Guvernului.

Reglementarea unui tarif maximal se face în condițiile în care tarifele practicate de operatorii de transport public variază foarte mult pentru aceeași distanță, prețurile maxime fiind de până la 13 ori mai mari decât prețurile minime. De exemplu, în prezent, pentru o distanță de 10 kilometri, valoarea minimă a tarifului de transport este de 29 de lei, cea maximă de 228 de lei, iar valoarea decontată elevului este de 40 de lei. Pentru un traseu de 30 de kilometri, valoarea minimă a tarifului este de 43 de lei, cea maximă de 360 de lei, iar suma decontată elevului este de 80 de lei.

De asemenea, metodologia de calcul al tarifului maximal se aprobă tot prin Hotărâre a Guvernului. Contractele de transport în curs, valabil încheiate, în baza cărora sunt practicate anumite tarife pentru serviciile publice de transport al elevilor, nu pot fi modificate până la ajungerea la termen decât prin acordul părţilor, arată Executivul.

