22 de elevi sălăjeni s-au calificat la olimpiadele naţionale

În urma etapelor judeţene ale olimpiadelor şcolare, 22 de elevi din unităţile de învăţământ sălăjene s-au calificat la fazele naţionale. Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, zece elevi din clasele V-XII ne vor reprezenta judeţul, în acest an, la Olimpiada Naţională de Lingvistică. Astfel, la Secţiunea de antrenament, “+ – Poezie”, clasele V-VI, vor merge la Focşani, în perioada 5 – 7 mai 2017, Ştefana Vlaicu, clasa a V-a, Şcoala Gimnazială “Gheorghe Lazăr” Zalău, prof. română Ioana Dorolţi, prof. matematică Alina Bighe, şi Alexia Chiş, clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Zalău, prof. română Alina Mureşan, prof. matematică Dorina Pop.

La secţiunea de exerciţiu, clasele VII-VIII, s-au calificat Răzvan Popan, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială “Gheorghe Lazăr” Zalău, prof. Ioana Dorolţi, şi Dragoş Păuşan, clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială “Gheorghe Lazăr” Zalău, prof. Cristina Pop.

Secţiunea de performanţă, clasele IX-XII, i-a avut câştigători pe Adelina Unguruşan, clasa a IX-a, Colegiul Naţional “Silvania” Zalău, prof. Voichiţa Lung, Laura Gorgan, clasa a X-a, Colegiul Naţional “Silvania” Zalău, prof. Ioana Tuduce, Maria Costache, clasa a XI-a, Colegiul Naţional “Silvania” Zalău, prof. Mariana Pop, Andrea Horvath, clasa a XI-a, Colegiul Naţional “Silvania” Zalău, prof. Imelda Chinţa. Etapa naţională pentru elevii de la secţiunile de exerciţiu şi performanţă (clasele VII-VIII, respectiv IX-XII) se va desfăşura la Măgurele, judeţul Ilfov, în perioada 12-14 mai 2017.

La Olimpiada “Lectura ca Abilitate de Viaţă” (clasele V-XII), care a avut loc la Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Zalău, au fost prezenţi 357 elevi. La etapa naţională, ce va avea loc la Deva, în intervalul 19-22 aprilie, s-au calificat următorii elevi: Nivelul 1 (clasele V-VI): Alexandra Budai, clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Zalău, prof. Alina Mureşan; Nivelul 2 (clasele VII-VIII): Cristiana Sabou, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială “Gheorghe Lazăr” Zalău, prof. Diana Iacob.

La categoria “liceu”, olimpiada se va desfăşura la Bistriţa, între 19 şi 22 aprilie, aici urmând să participe elevele Bianca Mureşan, clasa a X-a, Colegiul Naţional “Silvania” Zalău, prof. Maria Ţicală (nivelul 3 – clasele IX-X), şi Diana Nedelcu, clasa a XII-a, Colegiul Naţional “Silvania” Zalău, prof. Ioana Tuduce, respectiv Diana Vaida, clasa a XI-a, Colegiul Naţional “Silvania” Zalău, prof. Voichiţa Lung (nivelul 4 – clasele XI-XII).

La această olimpiadă, Sălajul a beneficiat de un loc suplimentar pentru etapa naţională, graţie Premiului I obţinut de eleva Diana Nedelcu, la ediţia de anul trecut.

Sălajul va avea reprezentanţi şi la Olimpiada Naţională de Limba Latină (clasele VIII-XII) de la Timişoara (23-26 aprilie), Silvia Maria Ravas, clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială “Andrei Mureşanu” Cehu Silvaniei, prof. Mariana Stroescu, Darius Vlăşan, clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială “Andrei Mureşanu” Cehu Silvaniei, prof. Mariana Stroescu, Mihaela Ilinca Mercea, clasa a IX-a, Colegiul Naţional “Silvania” Zalău, prof. Ioan Pop, Andreea-Laura Tămaş, clasa a IX-a, Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei, prof. Ioana Maria Sîrca, Gabriela Rus, clasa a XI-a, Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei, prof. Ioana Maria Sîrca.

În urma Concursului Interdisciplinar de Limba şi literatura română şi Religie „Cultură şi Spiritualitate Românească” (clasele V-VIII), din cei 111 elevi participanţi s-au calificat la etapa naţională de la Putna, judeţul Suceava, doi elevi. Astfel, la nivelul claselor V-VI, cel mai bun rezultat l-a avut Maria Mîndruţ, clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială Nr.1 Horoatu Crasnei, prof. română Daniela-Alexandra Anton, prof. religie Vlad Stânean, iar la nivelul claselor VII-VIII Matei Tarba, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială “Simion Bărnuţiu” Zalău, prof. română Bogdana Topan, prof. religie Silviu Boha.

Maratonul Olimpiadelor la Limba şi literatura română continuă cu etapa judeţeană a Olimpiadei de Limba şi literatura română (clasele V-VIII şi clasele IX-XII), care va avea loc în 11 martie, la Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Zalău, unde sunt aşteptaţi peste 400 elevi. Ultima competiţie şcolară este etapa judeţeană a Olimpiadei „Universul Cunoaşterii prin Lectură”(clasele V-VIII, mediul rural, secţia română şi minorităţi), programată în 18 martie, la Şcoala Gimnazială “Gheorghe Lazăr” Zalău.

