13 elevi din Sălaj s-au calificat la Olimpiada Naţională de Română Andreea Vilcovschi

Etapa judeţeană a Olimpiadei de Limba şi literatura română a reunit, la finele săptămânii trecute, la Zalău, 440 de elevi care şi-au testat cunoştinţele în speranţa că vor reuşi să se califice pentru faza naţională.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, opt elevi de gimnaziu vor reprezenta judeţul la Deva, în 19-22 aprilie, la Olimpiada Naţională. Astfel, la secţia română s-au calificat Anne Ilieşiu, clasa a V-a, Colegiul Naţional “Silvania” Zalău, prof. Imelda Chinţa; Alexia Pop, clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Zalău, prof. Andreea Purdea; Alexandra Buciu, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Zalău, prof. Gheorghe Sas şi Tania Lăpuşte, clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială “Gheorghe Lazăr” Zalău, prof. Diana Iacob. La secţia minorităţi, finalişti sunt Briana Ciocan, clasa a V-a, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, prof. Daniela Şandru; Alesia Beşe, clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, prof. Daniela Şandru; Timea Jurje, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială “Iuliu Maniu” Zalău, prof. Delia-Ioana Chiş şi Eunicia Pavel, clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Zalău, prof. Andreea Purdea.

Dintre liceeni, câştigători ai fazei judeţene au fost desemnaţi Maria Sîrb, clasa a IX-a, Colegiul Naţional “Silvania” Zalău, prof. Ioana Tuduce; Adriana Ciupe, clasa a X-a, Colegiul Naţional “Silvania” Zalău, prof. Ioana Tuduce; Diana Crişan, clasa a XI-a, Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei, prof. Anca Mureşan, Diana Nedelcu şi Andrada Riza, clasa a XII-a, Colegiul Naţional “Silvania” Zalău, prof. Ioana Tuduce.

Aceştia vor participa la Naţionala de la Alba-Iulia, ce se va desfăşura între 25 şi 29 aprilie.

Şi în acest an, judeţul Sălaj va beneficia de un loc suplimentar la etapa naţională graţie Premiului I obţinut în 2016 de eleva Diana Nedelcu, la Olimpiada Internaţională de Lectură.

