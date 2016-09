Liceul Tehnologic “Voievod Gelu” şi-a inaugurat noul laborator cu imprimante 3D Marius Morar

Liceul Tehnologic “Voievod Gelu” Zalău beneficiază începând cu noul an şcolar de un laborator cu imprimante 3D, elevii urmând să înveţe o nouă specializare – proiectare şi producţie de bunuri materiale. Ansamblarea tuturor elementelor necesare unui astfel de laborator a început în anul şcolar antrerior, fiind făcută de elevii claselor a IX-a, sub îndrumarea profesorului de fizică, Dumitru Pop, care este iniţiatorul proiectului şi cadrul didactic asociat la Facultatea de Construcţii de Maşini din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

Inaugurarea laboratorului a avut loc ieri după-amiaza, participând Ovidiu Ghiurco, reprezentantul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest – Transilvania de Nord, Maria Ionescu, din partea Fundaţiei Pact, Florica Puşcaş – inspector de informatică în cadrul ISJ Sălaj, reprezentanţii Michelin România – Valentin Crăciunaş şi Borbely Vasile, Ioan Driha, directorul Liceului Tehnologic “Voievod Gelu”, Claudia Cristea – director adjunct în cadrul aceleiaşi instituţii şi Dumitru Pop, iniţiatorul Proiectului.

“Vreau să felicit conducerea acestei instituţii şcolare pentru faptul că a privit înspre viitor. Acest laborator ştiu că este unic în judeţ şi nu sunt multe şcoli în România care se pot lăuda cu un laborator întreg, cel mult o imprimantă, poate două. “Idei din Ţara lui Andrei” are trei axe de finanţare, iar una se bazează pe educaţie şi mă bucur că domnul Pop a invitat astăzi finanţatori locali, fiindcă relaţia cu angajatorul este foarte importantă. Cu siguranţă, din această şcoală vor ieşi în câţiva ani elevi care să intre pe o piaţă nouă a muncii, o piaţă ofertantă din punct de vedere salarial”, a afirmat Maria Ionescu, reprezentantul Fundaţiei Pact.

“Într-adevăr, este un proiect de viitor. Informatizarea creşte exponenţial şi trebuie dezvoltată partea de curriculum. În momentul de faţă, avem curriculum la decizia şcolii, C, D şi E-uri, dar se pot extinde la toate clasele, indiferent de specializare”, a precizat Florica Puşcaş, inspector de informatică în cadrul ISJ Sălaj.

Proiectul are ca scop iniţierea elevilor în inginerie industrială, maşini unelte cu comandă numerică în cadrul unui laborator cu imprimante 3D.

Valoarea totală pentru realizarea laboratorului din cadrul Liceul Tehnologic “Voievod Gelu” Zalău se ridică la 15.000 de euro.

