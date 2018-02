Noutăţi filatelice: Stele ale scenei și ecranului Bucureştiului artistic

Daniel Mureşan

Romfilatelia dedică emisiunea de mărci poștale Stele ale scenei și ecranului unora dintre cei mai apreciaţi și îndrăgiţi actori români, care, de-a lungul carierei lor, au promovat valorile culturale, contribuind la crearea Bucureștiului artistic.

Timbrele, fiecare cu valoarea nominală de 8 lei, ilustrează portretele actorilor Maia Morgenstern, Oana Pellea, Luminiţa Gheorghiu, George Mihăiţă, Horaţiu Mălăele și Marcel Iureș, personalităţi ale scenei și ecranului românesc.

Cunoscuta și îndrăgita actriţă Maia Morgenstern s-a născut în prima zi a lunii mai, în anul 1962. După absolvirea Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, în 1985, la clasa profesorului Dem Rădulescu, a jucat pe scena Teatrului Tineretului din Piatra Neamţ.

La Teatrul Evreiesc de Stat, unde este manager din 2012, a interpretat roluri remarcabile în Astă seară: Lola Blau, Jocul Regilor, Miss Daisy și șoferul ei sau Parchează mașina la Harvard. Pe scena Teatrului Naţional București a avut roluri în Visul unei nopţi de vară, Vizita bătrânei doamne, Livada de vișini, Ecaterina cea Mare sau Burghezul gentilom, iar la Teatrul Metropolis în Jubileul, O noapte furtunoasă etc. Are colaborări și cu alte teatre, din București și din ţară – Teatrul Bulandra, Teatrul Odeon, Teatrul Mic, Teatrul Naţional „Radu Stanca” din Sibiu, precum și cu alte personalităţi din lumea teatrului și filmului din străinătate.

O putem vedea în filme precum Secretul lui Bachus, Balanţa, Cel mai iubit dintre pământeni, Orient Express, Patimile lui Hristos, Sfârșitul tăcerii, Secretul lui Polichinelle sauDomnișoara Christina.

Talentul și munca neîncetată i-au fost răsplătite cu numeroase premii și distincţii, dintre care amintim: Premiul pentru cea mai bună actriţă la Festivalul Emma (Londra), pentru rolul Maria din Patimile lui Hristos, Ursul de Argint la Festivalul Filmului de la Berlin și Premiul Felix al Academiei Europene de Film, pentru rolul Nela din filmul Balanţa, Premiul UNITER pentru Cea mai bună actriţă, pentru rolul Medeea, din Trilogia antică, și Lola Blau din Astă seară: Lola Blau, Ordinul Artelor și Literelor în grad de Cavaler, în Franţa, Ordinul Regal „Nihil Sine Deo”. Parlamentul European de la Strasbourg o desemnează în anul 2003 Actriţa și Femeia anului. În 2017 primește titlul de Doctor Honoris Causa Artis din partea Universităţii de Vest din Timișoara.

Născută la 29 ianuarie 1962, în București, Oana Pellea a studiat la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, promoţia 1984, la clasa Sandei Manu. În perioada 1984-1987 a fost actriţă la Teatrul din Piatra Neamţ, iar din 1987 până în 1999 a jucat la Teatrul Bulandra.

Cariera Oanei Pellea cuprinde peste 40 de roluri importante în teatru: Mașa (Trei Surori), Lucius (Iulius Cezar), Julieta (Mefisto), Catarina (Îmblânzirea scorpiei), Drussila (Caligula)etc.

De asemenea, actriţa a jucat în 20 de filme, unele dintre ele producţii internaţionale, printre care se numără Faleze de nisip, Cu dragoste, Rita (With Love, Rita), Camera ascunsă, Îmi urăsc meseria (I Really Hate My Job), Cu un pas înainte, Biblioteca Pascal (Biblioteque Pascal) sau Foc şi gheaţă: Cronicile dragonului (Fire & Ice: The Dragon Chronicles). În 2006 a jucat alături de actorii Clive Owen și Julianne Moore în filmul Children of Men, regizat de Alfonso Cuarón.

Academia Română i-a acordat actriţei premiul Aristizza Romanescu pentru cariera teatrală și cinematografică.

Majestatea Sa, Regele Mihai I al României, i-a conferit Oanei Pellea decoraţia Crucea Casei Regale a României, la 25 octombrie 2012.

Uniunea Teatrală din România (UNITER) i-a decernat de două ori Premiul pentru Cea mai bună actriţă, iar Fundaţia Culturală Română i-a acordat Premiul pentru Cariera Internaţională Remarcabilă. De asemenea, a primit numeroase premii internaţionale pentru rolul principal din Stare de fapt, regia Stere Gulea, inclusiv premiile pentru Cea mai bună Actriţă la Festivalul de Film de la Geneva, la Festivalul Filmului Politic de la San Marino și la Festivalul Internaţional de Film „Vulturul de Aur” din Batumi, Georgia.

Una dintre cele mai apreciate și premiate actriţe din România, Luminiţa Gheorghiu, s-a născut la 1 septembrie 1949 și a absolvit în 1972 Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică. Debutează în timpul facultăţii pe scena Studioului Casandra, iar în perioada 1972-1975 joacă la Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani și Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ. Din 1975 până în 2003 este actriţă a Teatrului Bulandra din București.

În teatru s-a remarcat în spectacole precum Pelicanul de Strindberg, Răceala de Marin Sorescu, Unchiul Vanea și Trei surori de Cehov, Poveste de iarnă de Shakespeare, Baba care-ascultă Abba de Catherine Aigner.

Atrasă în egală măsură de teatru și film, actriţa a pus bazele carierei sale cinematografice cu rolul Catrina din Moromeţii. Recunoașterea la nivel internaţional vine odată cu apariţia în Moartea domnului Lăzărescu, dar și cu ocazia colaborării cu regizorul Michael Haneke, în Cod necunoscut, precum și în Timpul Lupilor. Filmografia sa, cu peste 35 de roluri, i-a adus numeroase premii: Premiul de Excelenţă (Festivalul Internaţional de Film de la Iași, 2009, Festivalul TIFF, 2013), Premiul Municipiului București pentru Cea mai bună actriţă în stagiunea teatrală 2008-2009, Premiul de Onoare pentru merite extraordinare aduse Cinematografiei Românești (GE-FO-RUM&Filmmuseum München, 2013), Premiul pentru Cea mai bună actriţă și Premiul Academic în cadrul Galei UCIN 2013, pentru rolul din Poziţia Copilului și Sunt o babă comunistă!

Luminiţa Gheorghiu a primit și o nominalizare în cadrul European Film Awards 2013, pentru rolul din Poziţia Copilului, film care a fost premiat cu Ursul de Aur la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin.

George Mihăiţă, născut la 23 septembrie 1948, este un actor emblematic al scenei românești, care s-a remarcat în teatru și film prin talent, expresivitate facială, dar și prin vocea distinctivă. Din 2002 este directorul Teatrului de Comedie.

A studiat Arta Actorului la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București și a absolvit în anul 1971.

O scrisoare pierdută, Peţitoarea, Livada de vișini, Măseaua de minte, 12 oameni furioși, O noapte furtunoasă, Poker, Pălăria florentină – sunt doar câteva dintre piesele de teatru din repertoriul artistului. Cu spectacolul Revizorul de N.V. Gogol, în regia lui Horaţiu Mălăele, în care joacă rolul Primarul, George Mihăiţă a participat la numeroase festivaluri europene.

Rolul Vuică din Reconstituirea, peliculă aleasă de Asociaţia Criticilor de Film drept cel mai bun film românesc din toate timpurile, a fost prima sa apariţie într-un film și, totodată, rolul care l-a propulsat în carieră.

În cei 45 de ani de activitate a fost distribuit în peste 70 de filme: Accidentul, Omul zilei, Veronica, Undeva la Palilula, Supravieţuitorul, Nuntă mută etc.

Talentul și pasiunea puse în slujba scenei i-au adus numeroase premii, precum: Cel mai bun actor 2010 (Gala UNITER pentru rolul Ametistov din piesa Casa Zoikăi), Cel mai bun actor 2007 (Festivalul Naţional de Comedie, Galaţi și Festivalul JoakimInterFest, Kragujevac, Serbia, pentru rolul Primarul din spectacolul Revizorul).

Ca fondator și președinte al Clubului UNESCO Adolescenții, s-a implicat în acest domeniu și a înființat Festivalul de Teatru pentru Liceeni Jos Pălăria.

În 2002 a fost decorat cu Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler „pentru devotamentul și harul artistic puse în slujba teatrului românesc”.

Născut la data de 1 august 1952, la Târgu-Jiu, absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică în 1975, clasa Octavian Cotescu, Horaţiu Mălăele este un reputat actor, regizor, caricaturist și scriitor român, cu o activitate deosebită în teatru și film, unde a interpretat numeroase roluri.

În teatru a jucat roluri devenite celebre în: Slugă la doi stăpâni și Mincinosul de Carlo Goldoni, Familia Tót de István Örkény, Karamazovii după Dostoievski, Scapino de Moličre, Teatru descompus de Matei Vișniec, Sinucigașul de Nicolai Erdman, Unchiul Vanea de Cehov, Dineu cu proști de Veber etc.

În 2009, la Teatrul Naţional București, regizează primul spectacol din carieră, Lecţia de Eugčne Ionesco. Ulterior, pune în scenă Puricele de Georges Feydeau, Poiana boilor și Mascăriciul după Cehov, Cafeneaua după Sam Bobrik, Revizorul de Gogol, Shylock după Gareth Armstrong etc.

De-a lungul carierei, Horaţiu Mălăele a obţinut numeroase distincţii: Premiul Asociaţiei Umoriștilor Români pentru interpretare (1993), pentru Puricele, Premiul pentru regie la Festivalul comediei românești (1994) și Premiul special al juriului la Festivalul de Teatru Contemporan (Brașov, 1996), Premiul pentru Cel mai bun spectacol la Festivalul Naţional de Comedie, pentru spectacolul Bani din cer (Galaţi, 2001). La Festivalul Comediei Românești „festCO 2010”, ediţia a VIII-a, Horaţiu Mălăele a primit Premiul pentru Cel mai bun actor în rol principal, pentru rolul Profesorul din spectacolul Lecţia, de Eugčne Ionesco și, pentru același spectacol, Premiul pentru cea mai bună regie. Palmaresul actorului include două Premii UNITER: Cel mai Bun Actor în 1992, pentru rolul Lelio din piesa Mincinosul, interpretat pe scena Teatrului Odeon și Cel mai Bun Actor în 1998, pentru rolul K. Müller din piesa Unde-i revolverul?, în montarea Teatrului Nottara.

În filme îl regăsim în Divorţ… din dragoste, Această lehamite, Ticăloșii, Amen, Moromeţii etc.

În 2012, actorului i-a fost conferit Premiul de Excelenţă pentru întreaga carieră la Festivalul Internaţional de Film „Comedy Cluj”. În același an, îndrăgitul actor a primit o stea pe Aleea Celebrităţilor din Piaţa Timpului din București.

În 2002, a lansat cartea Horațiu despre Mălăele, care cuprinde texte, fotografii, reproduceri de grafică despre viaţa și activitatea teatrală sau plastică a artistului. De asemenea, este autorul volumelor O poveste cu Horaţiu și Rătăciri. În ceea ce privește activitatea sa de caricaturist și grafician, Horaţiu Mălăele a avut zeci de expoziţii naţionale și internaţionale și a publicat mii de caricaturi și desene. A expus la München, Paris, Veneţia, San Francisco, Montevideo etc.

Marcel Iureș, născut la data de 2 august 1951, a absolvit în 1978 Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București și s-a remarcat prin talent și prezență scenică.

În perioada 1978-1980 a jucat la Teatrul Naţional Cluj-Napoca, urmând ca după 1980 să joace pe scena teatrelor Bulandra și Odeon din București.

Pe scenă se afirmă în piese precum Romeo și Julieta, Cum vă place, Hamlet, Richard al III-lea, O noapte furtunoasă, sau în rolul principal din Caligula.

Prestaţia sa cinematografică este una de seamă, actorul creând roluri de neuitat în Castelul din Carpați, Să mori rănit din dragoste de viață, Domnișoara Aurica, Balanța, Fii cu ochii pe fericire, Amen, Tatăl fantomă, 3 păzește etc.

Talentul i-a deschis porţile Hollywood-ului, unde joacă alături de celebrităţi ale cinematografiei americane: în Misiune Imposibilă, alături de Tom Cruise (Mission: imposible), cu Nicole Kidman și George Clooney în Pacificatorul (The Peacemaker), iar în Războiul lui Tom Hart (Hart’s War) îi are ca parteneri pe Bruce Willis și Colin Farrell.

De-a lungul carierei a fost răsplătit cu numeroase premii: Premiul pentru Cel mai bun actor în rolul titular (Galele Premiilor UNITER 1999 și 2002), Premiul pentru Excelență (Gala Premiilor UNITER 2004), Trofeul pentru Cea mai importantă personalitate a teatrului românesc (oferit de Fundația pentru Teatru și Film Tofan, în 2001), Marele Premiu Flacăra (în cadrul unei Gale organizate la Teatrul Național București, noiembrie 2008).

În 1995, Marcel Iureș pune bazele Fundației Cultural Artistice Teatrul ACT, prima instituţie cultural-artistică independentă din Romania, cu sală proprie, multifuncţională, destinată spectacolelor de teatru, muzică, film, dans și expoziţii. Sala a fost inaugurată în luna septembrie 1998.

În 2012, la ceremonia decernării trofeelor Oscar românesc – pentru excelență, Marcel Iureș s-a numărat printre personalitățile cu rezultate deosebite în diverse domenii de activitate cărora le-a fost decernată o astfel de distincţie – o statuetă de metal suflată cu aur, replică modificată a celebrului Oscar american.