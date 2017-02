Noutăţi filatelice: Români geniali ilustrați pe mărcile poștale Magazin Salajean

Daniel Mureşan

De-a lungul timpului, numeroase personalităţi românești au uimit cu talentul, ingeniozitatea și măiestria lor, realizând invenții care au schimbat istoria lumii sau atingând performanțe remarcabile în domeniile în care și-au desfășurat activitatea.

Promovând adesea valori umane ale țării noastre și contribuția lor în dezvoltarea societății, Romfilatelia introduce în circulație o emisiune de mărci poștale dedicată personalităților românești de marcă, intitulată Români geniali. Astfel, pe cele șase mărci poștale ale emisiunii se regăsesc reprezentanți din domenii precum știință, teologie, medicină, inginerie, sculptură și muzică.

Timbrul cu valoarea nominală de 1,00 leu îl prezintă pe cel mai mare sculptor român, Constantin Brâncuși. Adept al sculpturii moderne abstracte, acesta a influențat și revoluționat definitoriu și unanim recunoscut această artă în secolul XX. Recunoașterea internațională a lui Brâncuși vine rapid, iar lucrările sale ca Pasăre în văzduh, Domnișoara Pogany sau Prințesa X devin pașaportul său pentru marile expoziții de sculptură din lume.

George Enescu, considerat un muzician complet, cu multiple daruri de compozitor, interpret și pedagog, este ilustrat pe timbrul cu valoarea nominală de 2,00 lei. Fiind de asemenea violonist, pianist și dirijor, în creațiile din ultima parte a vieții atinge o originalitate și un stil autentic unic ce se manifestă în compozițiile sale: rapsodii pentru orchestră, simfonii, sonate pentru vioară și pian etc.

George Emil Palade, cunoscut drept om de știință, specialist în domeniul biologiei celulare, este ilustrat pe marca poștală cu valoarea nominală de 3,50 lei. A primit Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în 1974, împreună cu Albert Claude și Christian de Duve, încununând descoperiri privind organizarea funcțională a celulei, ce a avut un rol esențial în dezvoltarea biologiei celulare moderne.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 4,00 lei se regăsește George „Gogu” Constantinescu, socotit unul dintre cei mai mari inventatori români din toate timpurile. Printre realizările sale se numără primul tun sonic, elaborarea Științei Sonicității, inventarea cutiei de viteze automate pentru automobile și locomotive etc. De asemenea, a fost printre primii care au folosit betonul armat în construcția clădirilor și podurilor cu deschideri mari (Palatul Patriarhiei, Cazinoul din Constanța, podurile de la Adjud, Dolhasca etc.).

Pe timbrul cu valoarea nominală de 12,00 lei este reprezentată Ana Aslan, medic și inventator, fondatoarea primului Institut de Gerontologie și Geriatrie din lume, la București, în anul 1952. A creat Gerovitalul și Aslavitalul, medicamente folosite pentru prevenirea sau încetinirea modificărilor legate de îmbătrânire. Mari personalități politice și artistice ale vremii au folosit tratamentele

Anei Aslan, iar Institutul care actualmente îi poartă numele a fost catalogat adesea ca „Perlă a Coroanei” spitalelor românești.

Dumitru Stăniloae, preot, teolog, profesor universitar, dogmatist, traducător, scriitor și ziarist, este ilustrat pe timbrul cu valoarea nominală de 31,00 lei. Este considerat una dintre autoritățile proeminente ale teologiei europene din secolul XX și printre cei mai mari teologi români, fiind recunoscut prin premii și distincții în întreaga lume creștin-ortodoxă.

Cele șase mărci poștale ale emisiunii sunt însoțite de două plicuri prima zi, iar ca forme de machetare au fost folosite coala de 80 de timbre și blocul de 3 timbre + 1 vinietă și manșetă ilustrate tematic.

Români geniali este un proiect filatelic care vine să anticipeze aniversarea centenarului Marii Uniri a Principatelor Române, ce va avea loc în anul 2018, sub conceptul România 100, Romfilatelia urmând să marcheze prin specificul activității sale acest moment istoric important și contribuind astfel la promovarea valorilor românești la nivel internațional.

