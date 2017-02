Noutăţi filatelice: Rarități ale naturii, pe timbrele românești Magazin Salajean

Daniel Mureşan

România este un loc binecuvântat cu numeroase zone de o frumusețe unică, cu locuri în care spectacolul naturii îți încântă privirea și îți taie respirația la fiecare pas.

Promovând constant tematici filatelice care au ca subiect frumusețile și bogățiile naturale ale țării noastre, Romfilatelia realizează o emisiune de mărci poștale în ale cărei imagini se regăsesc rarități ale florei și faunei întâlnite într-o zonă considerată pe drept o minune a naturii — Parcul Național Ceahlău.

Proiectul filatelic Iubește natura! Parcul Național Ceahlău vine să întregească seria emisiunilor de timbre care promovează România și bogățiile naționale.

Parcul Național Ceahlău a fost ales ca tematică al celui mai recent proiect marca Romfilatelia datorită caracterului unic al acestuia, zona fiind recunoscută pentru diversitatea și raritatea plantelor și animalelor pe care le găzduiește. Conservarea patrimoniului Parcului a început în anul 1997, iar între timp Ceahlăul a căpătat un statut de zonă protejată prin înființarea Ariei de Protecție Avifaunistică a Parcului Național și prin declararea acestuia ca Sit de Importanță Comunitară.

Cele douăsprezece mărci poștale ale emisiunii prezintă imagini ale florei și faunei existente în perimetrul Parcului Național Ceahlău.

Timbrul cu valoarea nominală de 0,80 lei ilustrează Floarea de colț (Leontopodium alpinum), cunoscută și sub numele de floarea reginei. Declarată monument al naturii și ocrotită prin lege, floarea de colț este simbolul iubitorilor de drumeții montane.

Este întâlnită de cele mai multe ori pe culmile stâncoase și tot mai rar pe platourile montane, iar la noi în țară poate fi văzută înflorită în lunile iulie și august.

Forfecuța (Loxia curvirostra) se regăsește pe timbrul cu valoarea nominală de 0,90 lei. Aceasta este o pasăre sedentară, de dimensiuni medii, care populează și pădurile de conifere din Munții Carpați. Prezintă un cioc gros ale cărui mandibule curbate se încrucișează la vârf, de aici venind și numele său popular, iar hrana sa se bazează aproape exclusiv pe semințe de conifere.

Crucea voinicului (Hepatica transsilvanica Fuss) apare pe timbrul cu valoarea nominală de 1,10 lei.

Aceasta este o plantă rară, care crește doar în Munții Carpați și este declarată monument al naturii, fiind ocrotită de lege. Specia are o valoare ecologică și estetică deosebită, fiind, prin frumusețea ei, o adevărată încântare pentru amatorii de drumeții montane.

Pe timbrul cu valoare nominală de 1.20 lei este reprezentată Capra neagră (Rupicapra rupicapra), una dintre cele mai valoroase specii aparținând faunei din România, protejată prin lege și considerată o adevărată perlă a munților. Poate fi întâlnită pe crestele masivilor muntoși, deplasările caprei negre fiind dictate de necesitatea procurării hranei și de nevoia de adaptare la condițiile climatice. În linii mari se poate spune că vara caprele negre stau la altitudine în zona golului alpin și iarna sub adăpostul pădurii, însă diferențele între indivizi sunt mari, variind după sex, vârstă și temperament.

Arnica (Arnica montana) se găsește pe timbrul cu valoarea nominală de 1,30 lei, fiind o plantă perenă care crește în regiunile montane și are flori asemănătoare margaretelor, galben-aprins. Numele provine, se pare, din cuvântul grecesc ‘arnikos’ — pielea mielului, dar mai este cunoscută și sub denumirile populare de: carul pădurilor, iarba soarelui, carul zânelor. Este întâlnită la peste 1.000 m altitudine și stă la baza a numeroase preparate, de obicei tincturi și extracte.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 1,40 lei apare Ursul Brun (Ursus arctos), animal longeviv, care trăiește până la 30 de ani în sălbăticie și chiar cu 20 de ani mai mult în captivitate. În Romania, în Munții Carpați, se găsește cel mai mare număr de urși bruni din Europa, aproximativ 6.000 de exemplare. Acest animal este prezent în folclor din cele mai vechi timpuri, este amintit de Mircea Eliade ca totem al unora dintre călugării luptători daci, ursul devenind astfel o figură legendară, privită cu teamă și admirată, totodată.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 1,50 lei este ilustrat Măcăleandrul (Erithacus rubecula), zis și gușă roșie, o pasăre insectivoră întâlnită în România tot timpul anului. Penajul ambelor sexe este cafeniu, cu o pată ruginie pe bărbie și piept. Cuibăresc în scorburi, sub maluri sau sub trunchiuri de arbori căzuți, vara aflându-se în pădurile de munte, iar iarna coborând în regiunile de câmpie, în parcuri și grădini.

Gențiana (Gentiana lutea) este reprezentată pe timbrul cu valoarea nominală de 1,60 lei, fiind o plantă erbacee protejată de lege și declarată monument al naturii. Crește în flora spontană a României din zona de câmpie până la cea subalpină, fiind cunoscută și sub denumirile: fierea pământului, cahincea, ghimbere de munte. Numele ei latin, Gentiana lutea, vine din antichitate, de la Gentius, Regele Iliriei, care se pare că ar fi descoperit proprietățile tonice ale acestei plante.

Timbrul cu valoarea nominală de 1,70 lei ilustrează Fâșa de munte (Anthus spinoletta), pasăre care trăiește în poieni, luminișuri sau la liziera pădurilor unde vegetația este deasă, cuibărind exclusiv pe înălțimile fără păduri ale Carpaților. Aceasta prezintă un colorit cenușiu-spălăcit, cu pete mai întunecate în partea superioară a corpului.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 1,80 lei apare Papucul Doamnei (Cypripedium calceolus), o specie foarte rară de orhidee, protejată prin lege. Tulpina prezintă numai 3-5 frunze și o singură floare în vârf, asemănătoare unui mocasin, aspect care i-a adus și numele de papuc. Planta crește până atinge o înălțime de maxim 20 — 30 cm și înflorește din iulie până în septembrie.

Timbrul cu valoarea nominală de 2,70 lei are ca imagine Pescărelul albastru (Alcedo atthis), una dintre cele mai frumos colorate păsări din țară noastră. Albastru-verzui pe spinare, cărămiziu-roșcat dedesubt, pe abdomen și în dreptul ochilor, alb pe gușă și pe laturile cefei, are picioarele și coada scurte, ciocul mare și puternic. Pasărea trăiește pe malul apelor curgătoare repezi sau a celor stătătoare cu apa clară, hrana principală constând în pești mici, insecte acvatice, larvele acestora, dar și în crustacei mici și mormoloci.

Crinul de pădure (Lilium martagon) este reprezentat pe timbrul cu valoarea nominală de 16,00 lei. Această specie rară, declarată monument al naturii și ocrotită prin lege, este una dintre cele mai frumoase și grațioase plante, care crește în zona pădurilor de stejar și fag din țara noastră. Crinul de pădure poate fi recunoscut ușor în natură datorită florilor de aproximativ 5 cm, cu șase petale roz-violet, ce prezintă pete roșii, cu șase stamine lungi, parfumate numai seara.

Emisiunea este completată de un set de două plicuri prima zi, iar ca forme de machetare au fost folosite coala de 80 de timbre + 1 vinietă și blocul de 4 timbre.

