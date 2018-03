Ziua de 8 MARTIE, la Șimleu Silvaniei

Motto: „ Femeia este sufletul bărbatului, lumina care îl călăuzește. Femeia este gloria”.

Miguel de CERVANTES SAAVEDRA (1547-1616), prozator, poet și dramaturg spaniol

De ani și ani, 8 MARTIE (zi inițiată în anul 1910, sărbătorită prima dată un an mai târziu, declarată oficial „Ziua Internațională a Femeii” în anul 1921 și recunoscută, apoi, în anul 1977, de către Organizația Națiunilor Unite), reprezintă un reper, un eveniment istoric, o mare sărbătoare pe plan mondial, prin care aducem dovada respectului, admirației și recunoștinței noastre pentru femeie, începând cu mama și cu sora, continuând cu soția și cu fiicele, cu bunicile și cu nepoatele, dar și cu prietenele adevărate și cu întreaga sferă feminină a mediului social uman, în toată diversitatea acestuia. Tot de-atâta timp, acest lucru se întâmplă la începutul primăverii, anotimpul mult așteptat și confundat cu renașterea naturii, atunci când – deschizând fereastra spre Cer – primim mângâierea soarelui dătător de viață.

În acest context, șimleuanii – cu mic, cu mare – au sărbătorit Ziua de 8 Martie în instituțiile și societățile comerciale aflate în urbea de la poalele Măgurii Țării Silvaniei. Mă voi referi, în continuare, la activitatea desfășurată joia trecută (8 martie 2018), în Șimleu Silvaniei.

Astfel, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Șimleu Silvaniei și Primăria locală, prin strădania de bun augur a domnului Ioan Moș – președintele CARP și prin implicarea substanțială a domnului ing. Septimiu Cătălin Țurcaș – primarul urbei șimleuane, au organizat o activitate inedită de sărbărtorire a doamnelor pensionare, membre ale acestei instituții. Punctul de întâlnire a fost Parcul Central al orașului, unde, după o scurtă promenadă pe aleile acestuia, sub razele îmbietoare ale soarelui de primăvară, Septimiu Cătălin Țurcaș a îmbrățișat reverențios participantele, oferind, fiecăreia, un superb trandafir roșu, alături de felicitările de rigoare, cele prilejuite de sărbătorirea Zilei de 8 Martie. După „fotografia de grup”, sărbătoritele au fost invitate la Restaurantul „Viața Nouă”! Acolo, Ioan Moș a urat „la mulți ani!” participantelor din partea sa și a CARP Șimleu Silvaniei, referindu-se la cadrul organizatoric al acestei activități. La rândul său, Septimiu Cătălin Țurcaș a spus: „(…) De 8 Martie, Ziua Internațională a Femeii, să aveți parte de tot ce este mai bun pe lume. Să fiți sănătoase, în primul rând, să vă puteți bucura de tot ce aveți dumneavoastră acasă, parteneri de viață, copii, nepoți și strănepoți. La mulți ani și toți buni!”.

În continuare, sărbătoritele au fost încântate de minispectacolul artistic prezentat de un grup de eleve de la Școla „Horea” Șimleu Silvaniei, care, sub conducerea prof. Traian Albu și acompaniamentul orchestral al cantautorului Petru Gliguța, au recitat poeziile: Ce bucurie; De ziua ta, mămico; Să știi, măicuța mea…; Răsplata noastră e Iisus și au interpretat melodiile: Imnul pensionarului; Flori pentru mama; Mărțișoare, mărțișoare; Mama; Credința noastră e iisus; Lacrimi pentru mama; La mulți ani! Întreaga asistență a aplaudat protagoniștii, iar pensionara Ecaterina Mitrașca le-a oferit elevelor dulciuri și o… șampanie „Silvania”!

Festivitatea s-a încheiat cu o masă comună, când antrenul creat a fost unul deosebit, pledându-se pentru atașamentul și respectul pentru femeie, cu urări reciproce de sănătate, de pace sufletească și de viață îndelungată.

Așadar, întreaga activitate a fost un bun prilej de a venera femeia – această creație dumnezeiască a universului, simbol al iubirii și frumuseții, al progresului și continuității pe Planeta Albastră, numită Pământ.

La mulți ani cu sănătate, tuturor femeilor!

Prof. Marin ȘTEFAN