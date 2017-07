Zilele oraşului Şimleu Silvaniei – 2017 Magazin Salajean

Motto: „Prezentul este sărbătoarea care trebuie trăită prin învăţămintele din trecut şi visurile din viitor”. Paulo COELHO (n. 24 august 1947), scriitor brazilian

Prof. Marin Ştefan

Oraşul Şimleu Silvaniei este atestat documentar în anul 1251 (Vathasomlyova). Totuşi, acesta este o aşezare umană multiseculară locuită de dacii liberi, fapt dovedit de existenţa Cetăţii „Dacidava” de pe versantul sudic al falnicei Măguri şimleuane (597 de metri altitudine), de cele două tezaure cu obiecte de aur care se găsesc în Muzeele Naţionale de Istorie din Viena şi Budapesta, precum şi de obiectele de argint expuse în Muzeul Naţional de Istorie din Bucureşti. În plus, descoperirea numeroaselor depozite de ceramică aparţinând culturii Wietenberg, din epoca mijlocie a bronzului (secolele XVI-XIII î.Hr., specifică Podişului Transilvaniei), întăresc acest lucru. De-a lungul timpului, oraşul Şimleu Silvaniei a avut o dezvoltare economico-socială ascendentă datorită locuitorilor lui, oameni gospodari şi ospitalieri, cu dragoste de cultură şi frumos, ştiind să-şi respecte semenii şi să se bucure, fiecare, de roadele muncii sale.

În acest context, cu prilejul împlinirii a 766 de ani de la prima atestare documentară, în perioada 14 – 16 iulie 2017, oraşul a fost, din nou, în sărbătoare prin activităţile organizate sub genericul „Zilele oraşului Şimleu Silvaniei – 2017” (ediţia a XIV-a), de către Primărie şi Consiliul Local, în parteneriat cu SC Caravana lui Axinte SRL. S-au desfăşurat activităţi diverse la care au participat mulţi şimleuani şi sălăjeni, precum şi oaspeţi din ţară şi de peste hotarele României.

Ca de fiecare dată, startul a fost dat prin activităţile desfăşurate în cadrul Festivalului Internaţional de Folclor „La Fântâna Dorului”, manifestaţie artistică de seamă organizată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj şi Clubul Copiilor din Şimleu Silvaniei, cu sprijinul Primăriei şimleuane, al Centrului de Cultură şi Artă Sălaj, al Asociaţiei Culturale „La Fântâna Dorului” şi al Asociaţiei de Tineret „Silvatin” (ambele din Şimleu Silvaniei), sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale. Festivalul, aflat la ediţia a XVII- a, reunit aproape 500 de interpreţi, membri ai ansamblurilor artistice din: Ucraina (Regiunile Cernăuţi şi Transcarpatia), Republica Moldova ( Chişinău şi Câşliţa Prut), Serbia (Banatul Sârbesc) şi România (judeţele: Alba, Brăila, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Olt, Satu Mare, Vrancea şi Sălaj). De la sediul Clubului Copiilor până la Stadionul „Măgura”, locul de desfăşurare a festivalului, şimleuanii şi nu numai, au asistat la o paradă a portului, jocului şi cântecului popular din zonele geografice ale fiecărei formaţii. Apoi, pe scena amenajată la stadion, s-a desfăşurat primirea oficială a celor 18 ansambluri ce către: Septimiu Cătălin Ţurcaş – primarul oraşului Şimleu Silvaniei; Nicolae Balaur – pretor al sectorului Râşcani din Chişinău (Republica Moldova); Doina Cociş – director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Sălaj; Ludovic Orban – preşedinte al Partidului Naţional Liberal; Lucian Bode (Zalău), Robert Sighiartău (Bistriţa) şi Adrian Oros (Cluj-Napoca) – toţi trei deputaţi în Parlamentul României; Ioan Radu Lazăr – viceprimar şimleuan; Cornelia Neaga – director al Clubului Copiilor şi Gavril Neaga – director al festivalului. După tradiţionalul „bun venit!”, rostit de Gavril Neaga, a vorbit Septimiu Cătălin Țurcaș despre rolul şi importanţa festivalului, urându-le succes tuturor participanţilor. La invitația acestuia, în aceeași conjunctură, au ținut alocuțiuni: Ludovic Orban, Lucian Bode, Nicolae Balaur, Doina Cociș și Cornelia Neaga. Totodată, s-a oferit tradiţionalul „colac ardelenesc” fiecărui ansamblu, făcându-se schimburi de suveniruri între organizatori şi oaspeţi, precum şi între membrii ansamblurilor artistice.

În reprezentaţiile scenice, cântecele şi jocurile populare, precum şi costumele purtate de interpreţi au atras mulţi spectatori în faţa scenei, sub semnul bunei dispoziţii, fiecare formaţie sau interpret beneficiind de aplauze binemeritate. Sub coordonarea prezentatoarelor Denisa Minodora Rolnic şi Daliana Lazoc – soliste ale Ansamblului Folcloric „Barcăul” din Şimleu Silvaniei, au evoluat, până în miez de noapte, formaţiile din: Baia de Aramă (Mehedinţi), Blaj (Alba), Focşani (Vrancea), Cernăuţi şi Transcarpatica (ambele, Ucraina), Satu Mare, Maramureş şi Sălaj ( Barcăul Șimleu Silvaniei – partea I, Cehu Silvaniei, Valcău și formația Szederinda Șimleu Silvaniei). Celelalte formaţii şi-au desfăşurat programul duminică, după amiază. Despre evoluţia acestora şi a celorlalţi artişti, precum şi despre Cupa „Şimleu” (minifotbal) şi întrecerile de şah voi scrie în ziarul „Magazin Sălăjean” de marţi, 18 iulie 2017.

Sâmbătă, 15 iulie a.c., în amiaza zilei, în Sala Mare a Primăriei oraşului Şimleu Silvaniei s-a desfăşurat o adunare festivă la care au participat reprezentanţi ai Primăriei, membrii Consiliului Local, reprezentanţi ai unor instituţii şi societăţi comerciale, primari ai unor localităţi sălăjene, oaspeţi din Ungaria (Nyirbátor, Szarvas şi Albertirsa – oraşe înfrăţite cu Şimleu Silvaniei) şi din Republica Moldova (sectorul Râşcani din Chişinău – înfrăţit cu Şimleu Silvaniei), precum şi reprezentanţi ai presei sălăjene. Dup salutul de rigoare, Septimiu Cătălin Ţurcaş a ţinut un discurs pertinent, felicitându-i pe şimleuani pentru contribuţia substanţială la dezvoltarea oraşului. Reliefând ceea ce s-a înfăptuit, a mulţumit tuturor instituţiilor şi unităţilor economice, fără a uita de: personalul Primăriei, consilierii locali, şcoli şi grădiniţe, armată, poliţie, secţiile inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi de jandarmi, organizaţiile nonguvernamentale, oameni de afaceri, cultele religioase, cetăţenii de onoare ai oraşului, unele personalităţi şimleuane şi prieteni, presa locală şi cea naţională. În plus, a evidenţiat implicarea deputatului Lucian Bode la dezvoltarea oraşului, buna conlucrare cu cele trei oraşe maghiare înfrăţite cu Şimleu Silvaniei, precum şi colaborarea cu noul pretor moldovean, Nicolae Balaur.

În continuare, Septimiu Cătălin Ţurcaş a înmânat consilierilor locali, în mod aleatoriu, legitimaţiile oficiale, cele care atestă calitatea acestora.

De asemenea, au vorbit: Nicolae Balaur, Máté Antal – primar al oraşului Nyirbátor; Babák Mihály – primar al oraşului Szarvas, Kovács Zoltanné dr. – secretar al oraşului Albertirsa (traducător, Berek Ştefan – consilier judeţean sălăjean) şi Lucian Bode. Aceştia au transmis mesaje de salut, felicitări şi gânduri de bine şimleuanilor, asigurându-i de o bună conlucrare în viitor, spre binele tuturor.

În aplauzele asistenţei, Septimiu Cătălin Ţurcaş a prezentat-o pe doamna Elisabet Ficher – supravieţuitoare a Lagărului de Concentrare de la Auschwitz, mulţumindu-i pentru noua prezenţă la „Zilele Oraşului” (locuieşte în Statele Unite ale Americii) şi dăruindu-i cărţile care au fost scrise despre Şimleu Silvaniei.

După rugăciunea „Tatăl nostru”, oficiată de preoţii prezenţi, s-au făcut schimburi de cadouri simbolice, iar frumoasa adunare festivă s-a încheiat într-o notă de cordialitate, cu fotografii de grup, fiecare participant închinând o cupă de şampanie.

Activităţile cultural-artistice au continuat, după amiază, sub coordonarea cântăreţei Julia Jianu (Bucureşti), chiar dacă ploaia a întârziat desfăşurare acestora. Programul a fost deschis de Trupa „Outloud” Şimleu Silvaniei (trei reprize de dans hip-hop, coregrafia: Diana Muntean şi Noemi Paşan). Au evoluat, apoi: Andreea Rus (interpretând cântecele: Rolling in the Deep, Without You şi Jolene), Alex Moisi (Învaţă să ierţi), Trupa „AKA” – Carla Ruţaş, Aida Pop şi Andrea Budai (Ploaia care va veni, Shape of You, Fata din vis şi Sha la la), Julia Jianu ( Mi-e dor de ochii tăi, Sexy şi rea, E treaba mea), Vacanţa Mare – Radu Pietreanu, Mugur Mihăescu şi Florin Petrescu (umor şi parodii muzicale), Corina – din Satu Mare ( Fete din Balcani, A ta, Nimeni altcineva, Neprevăzut, Roata se întoarce, Pernele moi etc.), precum şi arhicunoscutele trupe „Talisman” şi „Zdob şi Zdub”. Spectacolul s-a încheiat cu un atractiv „foc de artificii”.

Menţionez că, miile de participanţi au profitat de prezenţa unui diversificat parc de distracţii, a tarabelor cu exponate ale meşterilor populari (articole de sezon, jucării etc.), precum şi de spaţiile amenajate pentru gustoasele mâncăruri şi băuturi.

Aşadar, la mijlocul lunii lui Cuptor (iulie) 2017, oraşul Şimleu Silvaniei s-a aflat în sărbătoare, în ciuda ploii de sâmbătă după amiază, o sărbătoare pe măsura aşteptărilor tuturor, de la organizatorii şi sponsorii implicaţi, acei oameni de bine, care şi-au adus o substanţială contribuţie la organizarea şi desfăşurarea „Zilelor oraşului Şimleu Silvaniei”.

La mulţi ani, ŞIMLEU SILVANIEI!