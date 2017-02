Zece voluntari implicați în problemele comunități, premiați la “Premia Musei” Olivian Vadan

În cadrul celei de-a doua ediţii a evenimentului “Premia Musei”, care a avut loc joi, 23 februarie, în sala “Porolissum” a Consiliului Județean, au fost premiați 10 sălăjeni implicați voluntar şi cu dăruire în viaţa cetăţii. Premiații Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, instituție organizatoare a evenimentului, au fost: Patricia Toma, Sebastian Olaru, Corina Ţurcaş, Mihai Iuhas, Kovacs Kuruc Janos, Iulia Florian, Alin Prunean, Andreea Chiş, Titus Câmpean şi Daniel Stejerean.

Prezent la eveniment, președintele Consiliului Judeţean Sălaj, Tiberiu Marc, a declarat: “Este al doilea an în care se oferă aceste premii şi ele sunt un răspuns a acestui tip de a comunica, de a interacţiona şi de a întoarce către comunitate o parte din efortul pe care muzeografii îl fac în domeniul ştiinţific. Modul în care aţi ales premianţii şi temele pe care ei le propun sau subiectele preocupărilor lor nu fac decât să întărească încă o dată ideea că între o instituţie aşa cum este muzeul şi comunitate trebuie să existe o interacţiune. Vreau să vă mulţumesc tuturor celor care vă dedicaţi unor activităţi nobile, unor activităţi interesante, în care puneţi în valoare comunitatea, cu părţile ei văzute sau mai puţin văzute, cunoscute sau mai puţin cunoscute, dar în principal pentru faptul că trăiţi pentru acestă comunitate şi vă doresc să aveţi energie în continuare”, a precizat Tiberiu Marc.

La rândul său, managerul Muzeului, Corina Bejinariu, a declarat că “Premia Musei” este un eveniment “puțin mai altfel”, inițiat în 2015 pentru a recunoaște meritele oamenilor din comunitate, oameni care, la acea vreme, au promovat și susținut activitățile instituției amintite. “Între timp însă, ne-am gândit că, poate, cel mai important rol al nostru este acela de a fi mai prezenți în comunitate. Astfel, împreună cu cei de la Muzeu, cu colegii mei, am decis ca cea de-a doua ediție să aibă un alt concept. Formula pe care am găsit-o de această dată este cea prin care am încercat să premiem, să recunoaștem și să apreciem comunitatea faptelor bune, și anume să-i apreciem – după puterile noastre – pe acei oameni din comunitate care, prin dăruire, curaj și implicare au susținut și s-au implicat în viața cetății. Noi credem că <<Premia Musei>> este un bun exercițiu de identificare a celor care merită, a oamenilor atenți din jurul nostru, pentru că avem nevoie să fi o comunitate”, ne-a declarat Corina Bejinariu.

