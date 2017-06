Vaida Bela, în cărţi pentru postul de secretar de stat în Ministerul Agriculturii Andreea Vilcovschi

Anunţata plecare a lui Achim Irimescu de la Ministerul Agriculturii, unde ocupă funcţia de secretar de stat, la Reprezentanţa Permanentă a României la Bruxelles, dă o şansă liberalilor sălăjeni de a prinde un post înalt la Bucureşti, după ce au pierdut funcţia de prefect al judeţului în favoarea colegilor şi „prietenilor” din PSD. Radu Căpîlnaşiu, preşedintele PNL Sălaj, declara, de altfel, în urmă cu un an, că formaţiunea politică pe care o conduce visează la două posturi de secretar de stat, unul la Ministerul Economiei şi un altul, la cel al Apelor.

Nominalizat pentru fotoliul ce va deveni vacant începând cu 1 februarie este Vaida Bela, director adjunct al Centrului Judeţean Sălaj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Sălăjeanul ar urma să coordoneze activitatea celor două agenţii de plăţi care gestionează fondurile europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală (Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură), Autoritatea de Management şi relaţia cu direcţiile tehnice din cadrul Comisiei Europene.

Contactat, Vaida Bela a mărturisit că numele său este în cărţi pentru postul de secretar de stat şi că speră să primească susţinerea politică a partidului pentru a prelua această funcţie. „Mi-ar face o deosebită plăcere să pot promova, însă, deocamdată nu ştiu nimic sigur. Se zvoneşte că pentru postul amintit este luat în calcul şi directorul de la APIA Vâlcea (Adrian Pintea – n. red.). Rămâne de văzut ce se va întâmpla de la 1 februarie, când va fi eliberat postul. Dacă am ţine cont de vechile discuţii, scaunul de secretar de stat ar trebui să revină PNL Sălaj. Sper, totuşi, să am destulă susţinere din partea conducerii judeţene a partidului”, ne-a declarat directorul adjunct al APIA Sălaj, făcând referire la discuţiile mai vechi din cadrul USL Sălaj, prin care organizaţiei judeţene a PNL i se promitea cel puţin un fotoliu de secretar de stat, în schimbul funcţiei de prefect pierdute în favoarea social-democraţilor.

De cealaltă parte Radu Căpîlnaşiu s-a arătat rezervat în a oferi informaţii pe marginea subiectului, încercând chiar să ironizeze situaţia. Dacă într-o primă fază, liderul liberalilor din judeţ ne-a spus că nu are nicio informaţie cu privire la posibilitatea ca un sălăjean să „prindă” o funcţie în Ministerul Agriculturii, în cele din urmă, Căpîlnaşiu a dezvăluit că şansele sunt nule. „Am fost zilele trecute la Bucureşti şi am întrebat despre postul de secretar de stat care va deveni vacant, precum şi despre şansele lui Vaida Bela de a-l ocupa, însă mi s-a răspuns că funcţia respectivă nu va reveni Sălajului”, a menţionat şeful PNL Sălaj.

