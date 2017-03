Un elveţian ce locuieşte în Sălaj, arestat pentru că a abuzat sexual mai mulţi minori Andreea Vilcovschi

Un elveţian în vârstă de 65 de ani, ce are reşedinţa în judeţul Sălaj şi o femeie de 39 de ani din Sibiu au fost arestaţi pentru 30 de zile sub acuzaţiile de act sexual cu minori, respectiv trafic de minori.

Potrivit unui comunicat de presă al DIICOT, “în cauză există suspiciunea rezonabilă că începand cu anul 2015, inculpatul Lombriser Wendelin, cetățean elvețian care se afla pe teritoriul României de mai mult timp, a căutat și identificat pe teritoriul județului Sălaj, dar și pe raza județului Sibiu, mai mulţi copii vulnerabili care să accepte să întrețină relații sexuale cu acesta, în schimbul unor sume modice de bani”. Bărbatul s-a orientat în principal spre copii proveniți din familii dezorganizate sau foarte sărace, neaflaţi sub supravegherea părinților, care cerșeau sau își câștigau existența căutând alimente, haine și fier în containere.

În cursul anului 2015, elveţianul a abordat-o în fața gării din Sibiu pe inculpata Boldijar Mihaela, care în acea perioadă petrecea majoritatea timpului în zonă și locuia într-o baracă amenajată în vecinătate, propunându-i să-i caute băieţi minori, cu care să îşi satisfacă plăcerile sexuale, în schimbul unor sume de bani.

“În acest context, profitând de naivitatea victimelor specifică vârstei precum și de lipsurile materiale, inculpata a recrutat mai mulți minori, cu vârste cuprinse între 12-16 ani ce proveneau din familii foarte sărace de pe raza unei localităţi din judeţul Sibiu și care își câștigau existența singuri prin cerșit pe raza orașului Sibiu”, se arată în comunicatul de presă.

În cursul zilei de joi, 16 martie, magistraţii Tribunalului Sălaj au dispus arestarea preventivă a celor doi, pentru o perioadă de 30 de zile.

Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Sălaj, suportul de specialitate fiind asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul IPJ Sibiu şi IJJ Sălaj.

