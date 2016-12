Trei bărbaţi sunt acuzaţi de contrabandă cu zahăr din Ucraina Andreea Vilcovschi

Pentru a beneficia de pedepse mai blânde, trei sălăjeni certaţi cu legea au decis să încheie acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu procurorii.

Potrivit unui comunicat de presă al Parchetului de pe lâng Tribunalul Sălaj, toţi trei sunt acuzaţi de contrabandă. Unul dintre inculpaţi, Matei Sârca, este învinuit că în perioada 23 iulie-1 noiembrie 2012, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a săvârşit 10 acte materiale ale infracţiunii de contrabandă. Mai exact, spun anchetatorii, a deţinut, transportat şi comercializat, 3.200 de kg de zahăr, 24 litri de ulei şi 110 kg de făină, de provenienţă Ucraina, pentru care nu au fost achitate taxe vamale şi TVA, cunoscând că provin din contrabandă. Prejudiciul astfel cauzat bugetului de stat a fost de 9.727 de lei.

Prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei s-a stabilit o pedeapsă rezultantă de un an şi cinci luni de închisoare cu suspendarea condiţionată, pe durata unui termen de încercare de trei ani şi cinci luni.

Despre un alt inculpat, Beniamin Sârca, procurorii susţin că în perioada 28 iulie-1 noiembrie 2012, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a săvârşit şaptea acte materiale ale infracţiunii de contrabandă. Bărbatul a deţinut, transportat şi comercializat 2.995 kg de zahăr, 60 litri de ulei şi 16 kg de făină, de provenienţă Ungaria, pentru care nu au fost achitate taxele vamale şi TVA, cunoscând că provin din contrabandă. Bugetul statului a fost prejudiciat astfel cu 8.985 de lei.

Pedeapsa stabilită ori acordul de recunoaştere a vinovăţiei este de un an şi cinci luni cu suspendare, pe durata unui termen de încercare de trei ani şi cinci luni.

Cel de-al treilea inculpat este Dan Dorel Pop, şi, după cum se precizează în comunicatul de presă, între 13 octombrie şi 1 noiembrie 2012, a săvârşit trei acte materiale ale infracţiunii de contrabandă, după ce a deţinut, transportat şi comercializat 1.350 de kg de zahăr şi 51 de pachete de ţigări timbrate necorespunzător, de provenienţă Ucraina, pentru care nu au fost achitate taxele vamale şi TVA, cunoscând că provin din contrabandă. Prejudiciul adus bugetului statului este de 4.660 de lei.

Prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei pe care bărbatul l-a încheiat cu procurorii s-a stabilit o pedeapsă de un an şi patru luni de închisoare cu suspendare, pe durata unui termen de încercare de trei ani şi patru luni.

Toate cele trei acorduri au fost înaintate Judecătoriei Zalău.

