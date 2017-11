Tânărul care şi-a ucis fosta iubită a fost condamnat

Matei Florin, jibouanul în vârstă de 18 ani care, în luna mai a acestui ani, şi-a ucis cu sânge rece fosta iubită, a fost găsit vinovat de omor şi condamnat de către magistraţii Tribunalului Sălaj la 10 ani de închisoare.

Potrivit minutei publicate pe site-ul instanţei, judecătorii au respins cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpat, care a solicitat să se ţină cont de circumstanţele atenuante, respectiv că a comis infracţiunea sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii, determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau printr-o altă acţiune ilicită gravă.

În plus, tânărului i-au fost interzise, pe o perioadă de trei ani drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, drepturile părinteşti şi dreptul de a fi tutore sau curator. Matei Florin va avea de plătit cheltuieli judiciare către stat în valoare de 3.500 de lei. În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, aceasta a fost disjunsă într-un alt dosar, aflat pe rolul Tribunalului Sălaj.

Soluţia primei instanţe poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Reamintim că în 18 mai 2017, în jurul orei 21.30, pe fondul unui conflict spontan, tânărul a înjunghiat-o cu un cuţit cu lama de 12 centimetri pe concubina lui, Loredana Domşa, în vârstă de doar 15 ani. Adolescentul a lovit-o cu cuţitul în zona supra-claviculară dreptă leziune în urma căreia aceasta a decedat. Crima a avut loc la domiciliul tinerei, în localitatea Jibou, în prezenţa rudelor victimei, printre care şi copilul acesteia, atunci în vârstă de 1 an şi 2 luni.