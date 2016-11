„Sportul subapreciat” – câștigătorul Concursului de Fotografie pentru liceeni Florin Negoiţă

Editia a XI-a a Concursului de fotografie pentru liceeni din acest an a fost una plină de culoare și inspirație. Tema ediției – „Oameni ai Zalaului” – a adus pe masa juriului fotografii frumoase, cadre luate în diverse locuri din Zalău, instantanee, cadre de interior ori exterior, aproape toate executate cu simț artistic de tinerii liceeni din Zalău. Organizatorul concursului a fost, ca în fiecare an, Consiliul Local al Tinerilor Zalău, iar instituția care a pus premiile la bătaie a fost Primăria Municipiului Zalău. Au participat 18 tineri fotografi cu 46 de fotografii înscrise în concurs. Juriul a fost format din jurnaliști, profesori și reprezentanți ai Primăriei, fiind evaluate încadrarea în tematică, tehnica și dificultatea realizării fotografiei, și, nu în ultimul rând, impresia artistică. La festivitatea de premiere ce a avut loc duminică la Primăria Zalău, au fost desemnați și premiați câștigătorii acestei ediții. Locul I a fost obținut de fotografia “Sportul subapreciat”, a lui Robert Nichilciuc, elev în clasa a XII-a la Liceul Sportiv Avram Iancu din Zalău. Premiul II – “Batrânețea are farmecul ei”, fotografie aparținând lui Criste Marius Dan, elev în clasa a XII-a Liceului tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” Zalău. Premiul III a fost adjudecat de fotografia “Simpaticul bunic”, a lui Ielciu Stefan, elev în clasa a IX-a a Liceului Pedagigic Gheorghe Șincai Zalău. Au fost acordate și trei mențiuni: Nagy Iosif, elev în clasa a XII-a a Liceului Pedagogic Gheorghe Șincai, George Vâlceanu elev în clasa a XII-a la același liceu si Naghiu Paul, elev în clasa a IX-a a Colegiului Național Silvania. Valoarea premiilor: Locul I: 400 de lei, Locul II: 300 de lei, Locul III: 200 de lei. Au fost acordate și trei mențiuni a câte 50 de lei fiecare. Toate fotografiile care au intrat în concurs vor fi expuse, începând de luni, în holul principal al Primăriei Zalău.

