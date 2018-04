Șofer prins băut la volan de trei ori în interval de câteva ore

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au oprit, în urma controalelor desfășurate la sfârșitul săptămânii trecute, vineri, 13 aprilie, la ora 18, pe bulevardul Mihai Viteazul, din Zalău, un autoturism condus de un bărbat de 32 de ani, din comuna Bobota. La testarea cu alcooltestul s-a evidențiat o alcoolemie de 1,47 mg/l alcool pur în aerul expirat. S-a întocmit dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Sâmbătă, 14 aprilie a.c., la ora 23.20, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Crasna, au depistat pe Drumul Județean 191C, în localitatea Crasna, un autoturism condus de un bărbat de 32 ani, din comuna Crasna. Testarea cu alcooltestul a relevat o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i reținut permisul de conducere. În noaptea de sâmbătă spre duminică (14/15 aprilie a.c.), la ora 2.30, aceeași persoană a fost identificată în trafic de polițiștii din cadrul secției, în timp ce conducea autoturismul prin localitate cu o alcoolemie de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat. Duminică, 15 aprilie a.c., la ora 14.20, bărbatul a fost prins, din nou, de polițiști în timp ce conducea autoturismul pe Drumul Județean 108G. Și de această dată, alcooltestul a indicat un rezultat pozitiv, respectiv 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat. În baza ordonanței de reținere emisă de polițiști, duminică 15 aprilie a.c., acesta a fost reținut și depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj, urmând a fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără permis de conducere în formă continuată și conducere a unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe în formă continuată. Duminică seara, 15 aprilie a.c., la ora 21.43, un zălăuan de 43 de ani, în timp ce conducea autoturismul pe strada Sfânta Vineri, din Zalău, a pierdut controlul direcției de deplasare și a acroșat două autoturisme care se aflau parcate regulamentar. În urma testării cu aparatul alcooltest, rezultatul a evidențiat o alcoolemie de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat.Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.