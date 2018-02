Șoc în bănci și IFN-uri: comisiile reunite din Senat au aprobat plafonarea dobânzilor pentru creditele ipotecare

Lgea care plafonează dobânda în cazul creditelor bancare și ale Instituțiilor financiar Nebancare (IFN) a fost aprobată marți în cadrul comisiilor reunite ale Senatului. “Legile împotriva cămătăriei au fost votate de majoritatea senatorilor din comisiile reunite juridică, economică și de buget! Am stabilit așa: Dobânda maximă pentru creditele ipotecare nu poate poate depăși: de mai mult de 2,5 ori dobânda legală în cazul creditelor ipotecare sau imobiliare. Cum dobânda legală e astăzi 2,25, s-ar ajunge la un maxim de 5,62 la sută. Rezonabil, nu? Așa cum este în toate țările europene țările ”, a spus

Am mai stabilit 18 la sută pe an, în cazul creditelor de consum. Deci, Instituțiile Financiar Nebancare – IFN-urile nu mai pot percepe dobânzi de 9.000 (nouă mii) la sută. Mulțumesc tuturor colegilor senatori care mi-au fost alături și care au înțeles cât de importante sunt aceste legi pentru români! A fost uluitor, însă, să constat că au fost senatori care au că nu au auzit de vreun abuz din partea băncilor… Iartă-i Doamne, chiar dacă știu bine ce fac!”, a scris Daniel Zamfir pe contul său de socializare.

Proiectul inițiat de Zamfir, care vine în sprijinul a sute de mii de români dar mai ales pune punct unor practici criminale ale Instituțiilor Financiar Bancare, care au dus în pragul depresiei mii de români prin condițiile în care acordau credite în așa fel încât dobânzile care aveau procente de 2.000 până la 9.000 la sută făceau ca ratele ce urmau creditării să fie imposibil de achitat. Daniel Zamfir a reușit, prin propunerea lui, și reintroducerea în Codul Civil a retractului litigios, care dă posibilitatea celor care au fost deposedaţi de bunuri să le poată răscumpăra de la firma de recuperare plătind dublul sumei cu care bunul respectiv a fost cumpărat de firmă de la bancă.

Partidul Național Liberal nu a susținut acest proiect

Conducerea PNL a criticat vehement acest proiect, dar și atitudinea lui Zamfir, șefii liberalilor amenințându-l că, dacă va continua cu astfel de proiecte care contravin dezideratelor partidului, va fi exclus din formațiunea politică. Președintele PNL Ludovic Orban a declarat recent în acest sens,, că senatorul liberal Daniel Zamfir ar urma sa fie exclus din partid “dacă va continua pe linia” unor “atitudini neconforme cu deciziile partidului”, referindu-se la proiectul de lege menționat mai sus, prin care se propune limitarea dobânzilor cu care băncile dau credite la 2,62 la sută, proiect criticat, firește, de bănci și de BNR.

“Sunt proiectele asumate de partid, care parcurg o procedură internă de vot și avizare, si cele inițiate individual de parlamentari. Acest proiect (plafonarea dobânzilor – n.r.) nu e susținut de PNL, dar nu pot restrânge dreptul nimănui de a avea inițiativă. Zamfir are și alte atitudini neconforme cu deciziile partidului și, dacă va continua pe linia asta, ne vom despărți”, a declarat Orban, răspunzând unei întrebări privind respectivul proiect de lege.

Totuşi, mai e cale lungă până ca toate aceste proiecte să devină lege. Documentele trebuie să treacă prin mai multe filtre, cel final fiind plenul de la Camera Deputaţilor, care e şi for decizional.