Şimleuan băut la volan, la un pas de o tragedie Florin Negoiţă

Statistica evenimentelor rutiere sălăjene a mai înregistrat, joi, un accident a cărui cauză a fost una dintre cele mai grave fapte pedepsite de legea rutieră: consumul de alcool înainte de urcarea la volan. Astfel, în noaptea de 27 spre 28 octombrie a.c., în jurul orei 1.30, pe DN 1H, un tânăr de 27 ani din Şimleu Silvaniei, în timp ce conducea autoturismul pe direcţia Pericei – Nuşfalău, a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu un autotren (cap tractor cu semiremorcă) condus regulamentar de un bărbat de 63 ani, cetăţean maghiar, din Ungaria. În urma impactului a rezultat rănirea şoferului şimleuan şi sperietura încasată de şoferul nevinovat. În urma testului s-a constatat că şoferul şimleuan conducea autoturismul fiind sub influenţa băuturilor alcoolice având o îmbibaţie alcoolică de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat. Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare corporală din culpă şi conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

