Şi la Şimleu Silvaniei viaţa are prioritate! Magazin Salajean

Motto: „Dacă iubeşti viaţa, şi viaţa te va iubi pe tine”.

Arthur Rubistein (1887 – 1982), mare pianist popolez

Sâmbătă, 25 Martie 2017, după săvârşirea Sfintei Liturghii, celebrată la bisericile din oraşul Şimleu Silvaniei de Buna Vestire (Blagoveştenia), s-a desfăşurat „Marşul pentru viaţă”. Da, un „marş personalizat”: pentru viaţă, pentru femeie, pentru familie! Manifestaţia a fost organizată, a doua oară, de către: Protopopiatul Bisericii Ortodoxe, împreună cu Primăria şi Consiliul Local, Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT), Parohia Greco-Catolică, Biserica Creştină Baptistă nr.1 şi Biserica Creştină Baptistă „Betania”. Această demonstraţie publică este un demers civic naţional pentru stoparea avorturilor al Asociaţiei „Studenţi pentru viaţă”, având binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sub genericul „Ajută Mama şi Copilul! Ei depind de tine!”.

În acest context, în jurul Sfintei Troiţe din faţa Bisericii Ortodoxe nr.1, având hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, s-au adunat (cu mic cu mare, femei şi bărbaţi) zeci de cetăţeni ai oraşului şi nu numai. Organizatorii au distribuit participanţilor bannere, pancarte, postere şi baloane multicolore, cu diferite inscripţii, printre care: M-am născut în anul… Mamă, îţi mulţumesc!; Femeile merită mai mult decât avortul; Bărbaţii adevăraţi aleg viaţa; Fiecare copil merită o zi de naştere; Cu fiecare copil, un înger vine în lume; Fiecare copil merită o poveste; Bărbaţii adevăraţi sunt şi taţi adevăraţi; Sunt pentru viaţă. Multe dintre acestea au fost editate de CNIPT Şimleu Silvaniei ( Drd. Daniel Stejerean – director), iar altele au fost primite de Protopopiatul Ortodox de la Asociaţia „Studenţi pentru viaţă” (Alexandra Nadane – preşedinte).

Apoi, în mod organizat şi paşnic, sub supravegherea reprezentanţilor Poliţiei oraşului, Poliţiei locale şi Structurii de Jandarmerie locală, participanţii s-au deplasat, pe câteva străzi din centrul urbei de la poalele falnicei Măguri a Şimleului, în faţa Bisericii Greco-Catolice, care poartă hramul „Sfânta Treime”. Acolo, în faţa asistenţei, au ţinut alocuţiuni tematice domnii:

Dan Haiduc – protopop la Biserica Ortodoxă nr.1: „ […] Vă mulţumim pentru că sunteţi într-un număr atât de frumos în anul acesta, parcă ne-am dublat la număr faţă de anul trecut. […] Putem face alegeri în viaţă. De aceea ne-a înzestrat Dumnezeu cu darul libertăţii, să putem alege, una sau alta. E-adevărat, putem face alegeri până la un anumit punct. Putem hotărî soarta sau viaţa fiecăruia dintre noi, până la un anumit moment, până într-un anumit grad, de unde num mai ţine de noi, ci ţine de Dumnezeu.[…] Putem alege să aducem pe lume un copil sau nu. O putem face până la momentul concepţiei, de-acolo-n colo nu ne mai este permis să facem alegerea. […] Este mare diferenţă între a împiedica o sarcină şi a o întrerupe. Amândouă sunt păcate, aşa ne învaţă biserica, şi împiedicarea concepţiei, dar crima (avortul) este infinit mai mare.[…] Sfintele sărbători, care nu sunt foarte departe să vă aducă bucurie şi veselie în inimă.[…]”.

Nicolae Bodea – protopop la Biserica Greco-Catolică: „ […] Fiecare dintre noi trebuie să reflectăm asupra vieţii. Desigur, modelul îl găsim în Sfânta Scriptură şi cred că Maria, cea pe care o sărbătorim astăzi şi, sigur, Buna Vestire, venirea Domnului în lume, cred că sunt un semn extrem de puternic pentru noi ca să spunem: da, vieţii! […] Dacă Maria ar fi spus „nu”, în momentul în care îngerul Gavriil a venit şi i-a spus „vei naşte un copil”, care este fiul lui Dumnezeu, gândiţi-vă că istoria mântuirii s-ar fi schimbat radical. […] În fiecare copil care este chemat la viaţă, Dumnezeu pune enorm de multă speranţă. […] Dacă Dumnezeu vrea să ofere viaţă, atunci noi trebuie să-i dăm curs. […] Să spunem întotdeauna „da, vieţii!”.[…] De multe ori vedem câtă dramă este în viaţa unei femei care a făcut un avort. […] Şi bărbatul, la fel ca şi femeia, este responsabil. […] Să facem ceva concret pentru viaţă, să ne rugăm pentru viaţă, şi, sigur, să luăm decizii concrete personale pentru viaţă. O zi binecuvântată! Vă mulţumesc!”.

Samuel Bucur – pastor la Biserica Baptistă nr.1 Şimleu Silvaniei: „[…] Viaţa este darul lui Dumnezeu, şi-i mulţumim pentru aceasta. […] E foarte bine că am ieşit să mărşăluim şi să susţinem viaţa, dar nu e suficient. E un pas bun, dar nu e de ajuns şi mă rog ca Bunul Dumnezeu să fie cel care, tuturor celor care suntem azi prezenţi să ne dea înţelepciunea de a schimba ceva, în primul rând, în vieţile noastre. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să susţinem viaţa. […] Astăzi ar fi trebuit să fim, undeva, la 40 de milioane de locuitori dacă ţara noastră nu ar fi ucis copii . […] Dumnezeu vede, ştie, aude, ne ceartă şi e trist când omul ia viaţa. […] Viaţa o dă Dumnezeu şi doar el o poate lua. Amin! […]”. În plus, a citit o poezie compusă pe acest subiect.

Septimiu Cătălin Ţurcaş – primarul oraşului Şimleu Silvaniei: „ […] Astăzi, în această mare sărbătoare, ziua în care Iisus Hristos a prins viaţă în trupul Fecioarei Maria, mă bucur că mulţi şimleuani au ales să fie, aici, prezenţi pentru a trage un semnal de alarmă şi pentru a se exprima pentru viaţă. Este ziua în care noi trebuie să mulţumim, în primul rând, mamei noastre pentru că a ales viaţa pentru noi. Este ziua în care trebuie să mulţumim soţiilor noastre că au ales viaţa pentru copiii noştri, şi este ziua în care trebuie să le mai spunem o dată şi să-i învăţăm, întrucât am văzut un mesaj foarte frumos „Studenţi pentru viaţă”. Eu înţeleg că, în orice moment, trebuie să învăţăm ceva pentru viaţă, pentru că asta fac studenţii. […] Este ziua în care trebuie să învăţăm copiii noştri că trebuie să aleagă şi ei viaţa şi să ne dea bucuria de a fi, la un moment dat, bunici. […] Fiecare dintre noi, în măsura în care putem, trebuie să trimitem acest semnal pentru viaţă. […] Vă mulţumesc şi felicitări celor care au organizat această activitate!”.

Cam aşa s-a desfăşurat acest „marş pentru viaţă”, devenit un adevărat miting, cu dezbaterea unei astfel de teme, în care „viaţa-i o taină”, vorba prozatorului Ion Agârbiceanu. Asistenţa, formată atât din copii, elevi, studenţi şi profesori (unii de religie), cât şi din pensionari, preoţi şi reprezentanţi ai unor instituţii şi societăţi comerciale, a urmărit – cu luare aminte – „predica” celor patru vorbitori, răsplătindu-i cu aplauze binemeritate.

Aşadar, şi la Şimleu Silvaniei viaţa are prioritate!

Prof. Marin Ştefan



Comentarii

comments