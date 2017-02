Sălăjenii se pregătesc să iasă în stradă Andreea Vilcovschi

Două acţiuni de protest sunt anunţate pentru această zi în Şimleu Silvaniei şi Zalău, ca reacţie împotriva deciziei Guvernului Grindeanu de a modifica, prin ordonanţă de urgenţă, legea penală.

Primul protest este programat în oraşul de sub Măgura, la ora 15, în zona parcului. “Trebuie să arătăm că suntem alături de restul ţării şi că nu acceptăm să-şi bată joc de noi Dragnea&Company! Cine vine??? Ora 15, la parc! Paşnic şi civilizat!!!”, susţin iniţiatorii acţiunii.

La Zalău este vehiculată ora 18, manifestaţiile urmând să aibă loc pe platoul de marmură din faţa Instituţiei Prefectului. “Pentru viitorul copiilor noştri. Pentru o Românie cu bun simţ!”, sună îndemnul la protest. “The day we give in is the day we die” – “Ziua în care renunţăm este ziua în care murim” – au scris pe site-ul de socializare iniţiatorii acţiunii programate la ora 18 şi la care au fost invitaţi până la această oră aproape 2.800 de zălăuani.

Încercări timide de protest au avut loc, la Zalău, şi marţi noaptea, imediat după adoptarea ordonanţei, când circa 20 de oameni au ieşit în stradă, dar şi duminică, 29 ianuarie, când 35 de zălăuani au protestat paşnic în centrul municipiului.

