S-a aruncat pe geamul masinii… din mers

Acrobatii la volan: doar asa s-ar explica fapta unui tanar in varsta de 22 de ani, din Zalau, care a ajuns la spital, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce a sarit de pe geamul masinii in timp ce se afla la volan. In autoturism a ramas pasagerul singur, care a reusit sa opreasca masina.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Salaj, Tincuta Dumuta, a declarat ca accidentul s-a produs in dimineata de 24 iunie, la ora 1.30, pe DJ 191C, intre Zalau si Aghires. Vlad G., de 22 de ani, se afla la volanul unui autoturism, iar intr-o curba la dreapta, in panta, nu a adaptat viteza la conditiile de drum si a sarit pe geamul portierei stanga fata, in timp ce autoturismul se afla in miscare. Acesta a cazut pe partea carosabila si s-a ranit usor, in timp ce pasagerul din dreapta a reusit sa redreseze si sa opreasca autoturismul, a declarat purtatorul de cuvant.

Potrivit sursei citate, conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Fapta acestuia va ramane cu atat mai mult un mister, cu cat pasagerul din masina a declarat politistilor ca soferul s-a aruncat intentionat pe geam.

In urma accidentului, tanarul de 22 de ani a scapat cu rani usoare. Acesta a fost preluat de o ambulanta si transportat la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau pentru acordarea de ingrijiri medicale. Purtatorul de cuvant al unitatii spitalicesti mentionate, Codruta Puscas, ne-a declarat ca pacientul prezenta plagi abrazive multiple prin alunecare, respectiv zgarieturi la nivelul bratelor si genunchilor. Acesta a fost tratat la Unitatea de Primire a Urgentelor, dupa care a fost lasat la domiciliu, nefiind necesara spitalizarea lui.

Politistii continua cercetarile pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor si imprejurarilor in care s-a produs evenimentul rutier.

