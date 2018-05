Ritm de melc în epopeea heliportului de la Jibou

Speranţele sălăjenilor ca heliportul de la Jibou să devină curând funcţional par în să fie zadarnice, dacă luăm în calcul că autorităţile au avut nevoie de aproape doi ani pentru a prelua hangarul din domeniul public al judeţului, în cel public al statului. Abia joi, 3 iunie, a fost aprobată hotărârea de Guvern prin care imobilul a fost inscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi dat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Porolissum” Sălaj.

Pentru a fi operaţional, heliportul trebuie dotat cu o pistă pentru aterizarea elicopterului SMURD, care să deservească judeţele Cluj, Sălaj, Maramureş, Satu Mare, Bihor şi o parte din judeţul Bistriţa-Năsăud. Amenajarea pistei intră tot în responsabilitatea Consiliului Judeţean Sălaj, aceeaşi instituţie care a suportat şi investiţia de peste 1 milion de lei pentru hangar. Ca să o poată construi, CJ Sălaj trebuie să o primească din nou în administrare, tot printr-o hotărâre de Guvern.

Situaţia ridicolă a heliportului sălăjean este cunoscută şi de către Raed Arafat, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, care, cu prilejul unei vizite de lucru făcute în Sălaj, în luna aprilie 2017, dădea asigurări că heliportul va deveni operaţional până la finalul anului trecut. “Orice heliport are etape de construcţie, iar la Jibou a rămas o etapă: cea a platformei. E o chestie de legalitate şi de hârtii, din păcate, în care cei de la Consiliul Judeţean Sălaj nu au nicio vină. Urmează să fie rezolvată, sper în acest an (2017 – n. red.), prin emiterea unei noi hotărâri de Guvern. Documentele ce trebuie finalizate sunt în curtea noastră, la Bucureşti ”, declara atunci Raed Arafat. Abia la un an după acele afirmaţii, guvernanţii au reuşit să readucă imobilul “în curtea” MAI. Rămâne de văzut câţi ani vor mai trece până amplasamentul se va întoarce la autorităţile judeţene pentru constuirea pistei.

Hangarul de la Jibou a fost realizat pe un teren situat pe strada Odorheiului din Jibou, aflată în incinta subunităţii ISU “Porolissum” Sălaj, printr-o investiţie de peste 1 milion de lei, suportată din bugetul CJ Sălaj. În cadrul proiectului, s-a realizat un hangar pentru elicoptere SMURD, care cuprinde o zonă de parcare de 327 metri pătraţi. La parterul hangarului există un depozit de medicamente şi tehnică sanitară, spaţii de odihnă pentru personalul medical, o sală multifuncţională, iar la etaj, patru birouri pentru piloţi.