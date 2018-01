Rectorul Academiei de Poliție, șimleuanul Daniel Torje, demisionează în urma unor suspiciuni de hărțuire sexuală

Rectorul prestigioasei instituții de învățământ superior a MAI, șimleuanul Daniel Costel Torje, respinge cu vehemență aceste acuzații afirmând că acestea sunt “invenții incalificabile”

Rectorul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, Daniel Torje, a declarat, vineri, că demisionează din funcţie, după ce Corpul de control al ministrului Afacerilor Interne a demarat o verificare de amploare la această instituţie militară de învățământ superior din București.

Controlul a fost demarat în urma unui articol apărut într-un ziar local prahovean, în care o studentă îl acuză pe rectorul Academiei de Poliție de hărţuire sexuală.

Daniel Torje dezminte în totalitate acuzaţiile privind implicarea într-un scandal sexual.

“Ceea ce a apărut în presă sunt invenţii şi mizerii incalificabile. Este un subiect inventat. Dezmint categoric orice implicare a mea într-un astfel de scandal, care urmăreşte în fapt plecarea mea din funcţia de rector. Din poziţia în care sunt, de angajat al MAI, nu-mi este îngăduit să ies în spaţiul public pentru a prezenta toate dovezile prin care eu am fost împiedicat să-mi exercit funcţia de rector şi presiunile l-a care am fost supus pentru a renunţa la această funcţie. Nu vreau să fac parte din acest “război naţional”. Sunt un simplu funcţionar al statului care, prin conştiinciozitate şi rigurozitate, încerc să-mi îndeplinesc atribuţiile de serviciu”, a declarat Daniel Torje.

El mai spune că nu poate accepta ca numele său fie târât în tot felul de scandaluri publice pe subiecte care nu au nicio legătură cu realitatea.

“Iubesc uniforma și îmi respect colegii care, cu devotament si profesionalism, slujesc această țară. Din respect pentru ei și pentru ceea ce trebuie să însemne, într-o societate civilizată, cuvintele << onoare >> și << demnitate >>, voi renunța la funcția de rector al Academiei de Poliție. În același timp, mă pun la dispoziția organelor abilitate pentru a se stabili dacă afirmațiile mele sunt adevărate. În prima ședință a Senatului universitar am să-mi prezint demisia. Le mulțumesc public tuturor celor care au avut încredere în mine, în profesionalismul și caracterul meu”, se mai arata în comunicatul rectorului Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Verificările s-au extins în urma unui articol aparut in ziarul local “Incisiv de Prahova”, în urma căruia s-a sesizat Corpul de control, care cercetează dacă informațiile se confirmă.

Potrivit cotidianului menționat, comisarul sef de politie Daniel Torje ar fi acuzat de o studentă la Drept în anul III, de o presupusă faptă de hărțuire sexuală ce s-ar fi petrecut în sesiunea de examene din iulie 2017.

Daniel Costel Torje s-a nâscut în 27 septembrie 1966 în Șimleu Silvaniei. A urmat studiile la Școala Generală nr. 2 din Șimleu Silvaniei, Liceul de Muzică și Arte Plastice din Oradea, absolvind ultimul an de liceu la Liceul de Filologie – Istorie “Simion Bărnuțiu” (actualul CNSB) din Șimleu Silvaniei. Daniel Torje este absolvent al Universității Naționale de Educație Fizică și Sport fiind, totodată, și licențiat în Drept, specializarea criminalistică, din cadrul Academiei de Poliție pe care a condus-o timp de aproape doi ani. Daniel Torje are un doctorat la Univeristatea din București la Facultatea de Științe ale Educației, precum și două masterate.