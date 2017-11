Prins beat la volan în Şărmăşag

Un bărbat în vârstă de 48 de ani a fost depistat de către polițiștii Secției 8 de Poliție Rurală Şărmășag, joi, 16 noiembrie, în timp ce conducea autoturismul pe DJ 108F, prin localitate, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o concentrație de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

“Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj desfășoară permanent activități, pe toate drumurile publice, pentru descurajarea celor care intenționează să conducă sub influența băuturilor alcoolice, dar și pentru tragerea la răspundere a celor care încalcă legea și pun în pericol siguranța traficului rutier”, au transmis oamenii legii.