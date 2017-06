Poliţiştii sălăjeni au dat amenzi de peste 4 milioane de lei Andreea Vilcovschi

Polițiștii din structurile de poliție rutieră, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, au constatat în perioada ianuarie-mai 228 de infracţiuni, 125 dintre acestea fiind la regimul circulaţiei rutiere, se arată într-un comunicat de presă al instituţiei.

În perioada de referință, polițiștii au aplicat și 17.573 de sancţiuni contravenţionale, îndeosebi pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, depăşirea limitei legale de viteză, neacordarea priorităţii de trecere, nepurtarea centurii de siguranţă, dar şi pentru abateri săvârşite de către pietoni, biciclişti, motociclişti/mopedişti şi căruţaşi. Valoarea totală a amenzilor depăşeşte 4 milioane de lei.

Pentru abateri contravenţionale grave, sancţionate de lege şi cu suspendarea dreptului de a conduce, au fost reţinute 780 de permise de conducere. De asemenea, pentru conducerea autovehiculelor cu defecţiuni tehnice, inspecţie tehnică periodică expirată sau fără poliţă de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, au fost retrase, până la remedierea cauzelor, 292 certificate de înmatriculare .

Printre cei sancţionaţi de către oamenii legii se numără şi un tânăr din Zalău, prin în 26 mai, în jurul orei 16, în timp ce conducea autoturismul pe DJ 108 A, prin localitatea Someş-Odorhei, cu 114 km/h. El s-a ales cu o amendă de 1.305 lei şi i-a fost suspendat permisul de conducere pe o perioadă de 90 de zile.

Un alt conducător auto, tot din Zalău, a fost depistat în trafic, în 26 aprilie, pe DN 1H, în localitatea Panic, la volanul unui autoturism ale cărui numere provizorii expiraseră cu o zi înainte. La testarea cu alcooltestul a rezultat o alcoolemie de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat. În aceeaşi zi, poliţiştii l-au depistat pe bărbat în timp ce conducea autoturismul pe strada Pictor Ioan Sima, din municipiu, deşi dreptul de a conduce i-a fost reţinut. La testarea cu alcooltestul, zălăuanul a avut o alcoolemie de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, oamenii legii au întocmit dosar penal pentru infracţiunile de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o alcoolemie peste limita legală, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană al cărei permis de conducere a fost reţinut şi conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat.

“Pentru a preveni astfel de fapte, IPJ Sălaj recomandă conducătorilor auto să respecte cu stricteţe regulile de circulaţie, să efectueze fiecare manevră în condiţii de siguranţă şi să nu conducă dacă sunt obosiţi sau dacă se află sub influența băuturilor alcoolice”, mai precizează sursa citată.

Comentarii

comments