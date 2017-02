Pedeapsă „îndulcită” pentru candidatul la Primăria Năpradea care a corupt alegătorii Andreea Vilcovschi

Apelul formulat la Curtea de Apel Cluj a fost unul cu noroc pentru sălăjeanul Vasile Ianc, candidatul PSD la alegerile locale din iunie 2016, pentru fotoliul de primar al comunei Năpradea.

Astfel, instanţa a decis să desfiinţele soluţia pronunţată în septembrie 2016, de către Judecătoria Jibou,în ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei aplicate. În acest context, magistraţii clujeni au stabilit în sarcina inculpatului pedeapsa de un an de închisoare pentru comiterea infracţiunii de corupere a alegătorilor, cu amânare pe durata unui termen de supraveghere de doi ani.

În toamna anului trecut, Ianc primise la Jibou o pedeapsă un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de trei ani.

Curtea de Apel Cluj l-a obligat pe Vasile Ianc ca pe durata termenului de supraveghere să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Sălaj la datele fixate de către acesta, să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea lui, să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte cinci zile, precum şi întoarcerea, să comunice schimbarea locului de muncă şi să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor lui de existenţă. Nerespectarea acestor măsuri, dar şi săvârşirea de noi infracţiuni pot atrage revocarea amânării, aplicarea şi executarea pedepsei închisorii, avertizează judecătorii.

Aceştia au mai dispus ca sălăjeanul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 50 de zile tocmai în cadrul instituţiei pe care şi-a dorit să o conducă, faţă de cele 120 cu care îl „cadorisise” Judecătoria Jibou. Decizia Curţii este definitivă.

Reamintim că pesedistul Vasile Ianc, candidat la alegerile din 5 iunie pentru fotoliul de primar al comunei Năpradea, a fost trimis în judecată la mijlocul lunii iunie, într-un dosar de mită electorală, după ce, în calitate de candidat pentru funcţia de primar, i-a înmânat Mariei Birta, la locuinţa acesteia, 600 de lei, din care 200 de lei pentru ea însăşi, iar diferenţa pentru a fi împărţită în mod egal pentru patru persoane cu drept de vot – Maria Rişcou, Vasile Rişcou, Voichiţa Barbur şi Ioan Fălăuş. Inculpatul a oferit banii pentru ca respectivii cetăţeni să îi dea votul de încredere la alegerile din 5 iunie. Cu trei zile înaintea scrutinului, Vasile Ianc a fost reţinut pentru 24 de ore pentru coruperea alegătorilor, iar apoi, plasat sub control judiciar pentru 30 de zile. El şi-a recunoscut faptele în faţa instanţei de pe Someş.

La alegerile locale din acest an, Primăria comunei Năpradea a fost câştigată de către liberalul Vasile Fodor. Acesta a fost votat de 49,35 la sută dintre cei care au trecut pe la urne, în timp ce PSD-istul Vasile Ianc a obţinut un scor electoral de 35,87 la sută.

