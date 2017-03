Participă și tu la cel mai mare târg de nunți din Sălaj Magazin Salajean

Faci nuntă în acest an sau anul viitor? Deja ești în criză de timp? Nu te mai stresa: îți oferim soluția pentru ca tu să fii gata pentru nunta ta perfectă.

S.C. Ready Business Zalău S.R.L. te invită să vizitezi târgul de nunți Ready for Wedding, singurul care va avea loc în acest an în județ. Manifestarea va avea loc la Hotel & Restaurant Transilvania, în perioada 25-26 martie.

Îți garantăm că doar aici vei găsi totul într-un singur loc, repede și la cele mai avantajoase prețuri din piață!

Acesta este un eveniment special, susținut de Casa Municipală de Cultură Zalău, Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău, Camera de Comerț și Industrie Sălaj, Biblioteca Județeană “I.S. Bădescu” Sălaj.

Echipa Ready Business Zalău mulțumește tuturor expozanților, colaboratorilor, partenerilor și reprezentanților media pentru încredere, sprijin și susținere.

Intrarea este liberă. Nu rata tombola cu premii în valoare totală de peste 8000 lei. Și asta nu este tot!

Ți-am pregătit multe alte surprize plăcute și interesante. Te așteptăm să le descoperi pe toate.

Află mai multe informații și detalii utile accesând pagina web.facebook.com/ReadyBusinessZalau

