Participă și tu la cel mai mare târg de nunți din Sălaj, Ready for Wedding

Deja ai spus un DA? Faci nuntă în acest an sau anul viitor? Deja ești în criză de timp? Nu te mai stresa: noi îți oferim soluția pentru ca tu să fii gata pentru nunta ta perfectă.

S.C. Ready Business Zalău S.R.L. te invită să vizitezi târgul de nunți Ready for Wedding aflat la a doua ediție, singurul care va avea loc în acest an în județ. Manifestarea are loc la Glamour Halls Events Zalău. Îți garantăm că aici vei găsi totul într-un singur loc, repede și la cele mai avantajoase prețuri din piață!

Acesta este un eveniment special, susținut de Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău, Casa Municipală de Cultură Zalău, Biblioteca Județeană “I.S. Bădescu” Sălaj, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad – Filiala Zalău.

Evenimentul pe scurt: 24 de ore de vizitare, 500 mp spațiu expozițional acoperit cu standuri, expozanți renumiți din toată Transilvania, tombola cu 103 premii în valoare totală de peste 35.000 lei.

Și asta nu este tot! Ți-am pregătit multe alte surprize plăcute precum și un spectacol de muzică de cea mai bună calitate 100% live. Vor performa pe scenă următorii artiști: Oana Silvana Pocola și Sergiu Chirilă (vineri 16 martie), binecunoscuta trupă de pop opera Ad Libitum Voices (sâmbătă 17 martie), Oana Sabău, Geanina Sabou, Alexandra Antal și Denisa Mirișan (duminică 18 martie). Programul artistic detaliat îl găsești pe pagina de Facebook a evenimentului.

Echipa Ready Business Zalău mulțumește tuturor expozanților, colaboratorilor, partenerilor media pentru încredere, sprijin și susținere.

Participă și tu la cel mai mare târg de nunți din județul Sălaj aflat acum la a doua ediție, singurul care va avea loc în acest an în județul Sălaj. Noi îti garantăm că nu vei regreta.

Programul de vizitare: vineri (15.00 – 20.00), sâmbătă (10.00 – 20.00) și duminică (10.00 – 19.00).

De notat în agendă: 16 – 18 martie, o pereche de pantofi confortabili, răbdare, zâmbet pentru fiecare reducere mare, smatphone-ul și/sau tableta pentru poze memorabile!

Află mai multe informații și detalii utile accesând rapid pagina web.facebook.com/ReadyBusinessZalau

Intrarea la eveniment este liberă. Vino să vezi și o să crezi!