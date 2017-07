Omul de afaceri Dan Radu scapă de gratii după aproape doi ani Andreea Vilcovschi

Arestat în luna octombrie a anului 2015, omul de afaceri Dan Radu a ieşit din spatele gratiilor, după ce magistraţii Curţii de Apel Cluj au admis, zilele trecute, contestaţia formulată de inculpat împotriva deciziei Tribunalului Sălaj. Zălăuanul, care şi-a petrecut ultimele 21 de luni încarcerat, cea mai mare parte a timpului în Penitenciarul Oradea, a fost plasat de către instanţa clujeană în arest la domiciliu pentru 30 de zile, din 12 iulie şi până în 30 august.

În perioada menţionată, Dan Radu nu are voie să părăsească imobilul din Zalău fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza. În plus, el este obligat să se prezinte în faţa instanţei de judecată în faţa căreia se află cauza, ori de câte ori este chemat, să nu comunice direct sau indirect cu inculpatul Lucian Băican şi nici cu martorii din cauză. În caz de încălcare cu rea-credinţă a mpsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu cea a arestării preventive. Decizia Curţii de Apel Cluj este definitivă.

Dan Radu a fost trimis în judecată în luna ianuarie a acestui an de către procurorii DNA Cluj, într-un dosar ce priveşte retrocedările de terenuri din Zalău, sub acuzaţiile de trafic de influenţă, spălare de bani în formă continuată şi dare de mită în formă continuată. El a fost încarcerat la finalul lunii octombrie 2015 fiind suspectat că a intervenit în emiterea unor titluri de proprietate, prin influenţa asupra unor funcţionari din primărie. În acelaşi dosar este trimis în judecată, în stare de libertate, şi Lucian Băican, fostul suprefect al judeţului Sălaj, pentru luare de mită, în formă continuată şi spălare de bani, în formă continuată.