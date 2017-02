Sălăjeanca Dana Gîrbovan nu va prelua fotoliul de ministru al Justiției Olivian Vadan

Preşedinta Uniunii Naţionale a Judecătorilor, sălăjeanca Dana Gîrbovan, susține că nu se află pe lista scurtă pentru preluarea şefiei Ministerului Justiţiei, deși surse din cadrul actualei coaliții aflate la Guvernare o dădeau drept prezumtiv viitor ministru.

De altfel, premierul Sorin Grindeanu a afirmat de curând că a purtat discuţii cu Dana Gîrbovan pentru portofoliul de la Justiţie, rămas liber în urma demisiei lui Florin Iordache – după scandalul privind OUG 13. “E o doamnă cu care am avut o discuție, fiind președintele Uniunii Judecătorilor, dar am avut și cu alții. Oamenii cu care am vorbit mi-au dat foarte multe idei despre ce trebuie să facem în continuare, fie că vor fi sau nu pe lista scurtă. Eu zic că o să venim cu o soluţie de necontestat”, a spus Sorin Grindeanu.

Cu toate acestea, Dana Gîrbovan a ținut să sublinieze, marți, pe pagina sa de Facebook, că nu va fi nominalizată pentru potofoliul amintit: “Nu voi fi eu nominalizarea pentru funcția de ministru al Justitiei, deoarece, judecător fiind, nu pot ocupa o asemenea funcție. Confirm însă faptul că am avut o întâlnire cu premierul Sorin Grindeanu, în cadrul căreia am discutat și aspecte ce privesc buna funcționare a justiției și care au fost cuprinse inclusiv in Memorandumul privind justiția”. Judecătorul Dana Gîrbovan a mai afirmat că, în urma discuțiilor purtate cu primul ministru, a găsit din partea acestuia o deschidere privind rezolvarea problemelor din justiție. “Aștept din partea viitorului ministru o colaborare instituțională eficientă pentru implemetarea soluțiilor incluse în Memorandum”, a mai arătat Dana Gîrbovan.

Născută în 3 septembrie 1978 la Jibou, judecătoarea Dana Gîrbovan este căsătorită și are doi copii. A absolvit în 2000 Facultatea de Drept din cadrul Universității Babes-Bolyai, precum și Institutul Național al Magistraturii. Și-a început cariera de judecător de scaun la Judecătoria Zalău în 2001, ca stagiar. A promovat, rând pe rând, la Judecătoria Oradea, apoi la Tribunalul Bihor, iar din noiembrie 2008 și până în prezent este judecător la Curtea de Apel Cluj.

Miercuri, ar urma să fie anunţate numele celor care ar putea să ocupe posturile vacante de ministru al Justiţiei şi de ministru pentru întreprinderi mici şi mijlocii.

