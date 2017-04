Mircea Martin, condamnat pentru conflict de interese Andreea Vilcovschi

Directorul suspendat al Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Sălaj, Mircea Martin, a fost găsit vinovat de conflict de interese în formă continuată şi condamnat, zilele trecute, de către magistraţii Judecătoriei Zalău.

Astfel, Martin s-a ales cu o pedeapsă de un an şi jumătate de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de trei ani şi şase luni, pentru că a încheiat şi ordonanţat 21 de poliţe de asigurare prin care firma soţiei şi a socrului său au încasat comisioane în valoare de câteva mii de lei. Pe durata termenului de încercare, inculpatul este obligat să se supună mai multor măsuri de supraveghere, respectiv să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Sălaj; să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte opt zile, precum şi întoarcerea; să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În cazul săvârşirii de noi infracţiuni sau al neîndeplinirii cu rea-credinţă a măsurilor amintite, Martin ar putea ajunge în spatele gratiilor.

În plus, fostul director sălăjean a fost obligat să achite cheltuieli judiciare către stat în valoare de 1.900 de lei. Decizia Judecătoriei Zalău poate fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicare.

Reamintim că dosarul de conflict de interes al lui Mircea Martin a ajuns pe masa judecătorilor în luna martie a anului trecut, procurorii acuzându-l pe inculpat că în perioada 2010-2012, în calitate de funcţionar public al DSVSA Sălaj, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a încheiat şi a ordonanţat plata primelor de asigurare aferente pentru 32 de poliţe de asigurare, încheiate la Societatea de Asigurare Reasigurare Astra SA. În acest fel, firma Mirvalmar SRL, deţinută de soţia şi socrul lui, a încasat 11.423,39 de lei. Magistraţii au decis să în condamne pe Martin pentru doar 21 dintre poliţe, considerând că doar acestea întrunesc elemenetele constitutive ale infracţiunii de conflict de interese.

Până la finalizarea procesului, Martin a fost suspendat din funcţia de director al DSVSA Sălaj.

