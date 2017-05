Liviu Dragnea: Șoseaua de centură a Zalăului va beneficia de sprijin din partea Guvernului Florin Negoiţă

Liderul Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea a susținut sâmbătă, la Centrul de Cultură și Artă Sălaj, o scurtă conferință de presă în care a făcut câteva precizări legate de motivul principal pentru care s-a aflat în municipiu – Congresul al XIII-lea al UDMR, dar și scurte declarații legate de câteva proiecte importante pentru județ, respectiv autostrada Transilvania și șoseaua de centură a Zalăului. În privința autostrăzii Transilvania, liderul PSD a declarat: “Este un an pierdut din păcate, în privința acestui proiect. Am discutat cu cei responsabili, s-au demarat ori reluat, acolo unde au fost întrerupte, toate procedurile blocate până acum din diverse motive, însă tot ce pot să vă spun este aceea că această autostradă va fi finalizată, iar termenele asumate vor fi respectate. Avem resursele financiare, procedurile administrative puse la punct, în așa fel încât lucrările să înceapă. Ceea ce am sugerat, printre altele, este respectarea unui standard de calitate ridicat al lucrărilor din partea constructorului, precum și respectarea termenelor.

În România s-a creat un fel de modă în ultimul timp, prin faptul că firmele care lucrează la aceste proiecte nu reușesc, din cauza solicitărilor mari pe care le au și din alte motive, să ducă la bun sfârșit lucrarea. Se fac tot felul de contestații, se găsesc motive, în procese sunt implicate Case de avocatură mari, iar lucrurile tergiversează mereu. Dorim ca aceste neajunsuri să fie eliminate pe viitor. Aceste obiective strategice pentru România vor fi tratate cu fermitate, chiar dur aș spune, de acum înainte”.

În privința șoselei de centură a Zalăului, liderul PSD a răspuns solicitării cotidianului nostru cu referire la posibilitatea unui sprijin ferm din partea Guvernului prin ministerele de resort, fiind vorba de un proiect crucial pentru Zalău și pentru județ, cât și despre probabilitatea reluării în cel mai scurt timp a lucrărilor la tronsonul doi: “Nu fac parte din Guvern, nu am o foarte mare legătură cu Executivul, însă tot ce pot să vă spun este că, da, veți avea acest sprijin. Orice șosea de centură este importantă, prin urmare și cea a municipiului Zalău este importantă în aceeași măsură ca și celelalte. Veți avea sprijin din partea Executivului, Zalău este un oraș industrial, un municipiu în dezvoltare, prin urmare acest sprijin va veni”, a conchis Liviu Dragnea. Liderul PSD a mai vorbit despre Legea Prevenției, subliniind faptul că draftul (proiectul) acestei legi este finalizat, precum și despre Legea salarizării care, în opinia sa, la sfârșitul lunii viitoare va fi adoptată.

Comentarii

comments