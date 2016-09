Lăsat fără maşină de către autostopiştii luaţi la ocazie Andreea Vilcovschi

Luaţi la ocazie, doi tineri sălăjeni s-au gândit să îi facă o „supriză” şoferului care s-a îndurat de ei şi s-a oferit să îi ducă la destinaţia dorită.

Potrivit informaţiilor furnizate de către reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, în 19 septembrie, şoferul originar din judeţul Bihor se îndrepta spre Zalău, iar pe drum a oprit la semnele a doi tineri care voiau să ajungă la Zalău. Ajunşi în localitatea Fetindia, cei doi autostopişti, Gheorghe Boby Varga, de 22 de ani, şi Mariana-Anca Rezmiveş, de 30 de ani, prin ameninţare şi intimidare, i-au sustras conducătorului auto cheile de la propria maşină, două telefoane şi un laptop.

Şoferul a reuşit să iasă din maşină şi a alergat spre Aghireş, pentru a cere ajutor. În tot acest timp, Boby Varga a urcat la volanul maşinii furate, pe care a condus-o până la o staţie Peco din Crasna, unde a fost interceptat de un echipaj de poliţie. La vederea oamenilor legii, tânărul de 22 de ani a luat-o la sănătoasa şi a fost prins abia după câteva zile.

Atât Varga, cât şi partenera lui de infracţiuni, Mariana-Anca Rezmiveş, au fost aduşi, sâmbătă, 24 septembrie, în faţa instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă. Magistraţii Judecătoriei Zalău au admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău şi au dispus arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a bărbatului, sub acuzaţiile de tâlhărie calificată şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere. În ceea ce o priveşte pe femeia în vârstă de 30 de ani, aceasta a fost plasată în arest la domiciliu, tot pentru 30 de zile, acuzată fiind de tâlhărie calificată. În această perioadă, inculpata nu are voie să părăsească imobilul în care locuieşte, fără permisiunea organului judiciar, trebuie să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemată. În plus, i s-a interzis să comunice cu coinculpatul Boby Varga şi cu cei patru martori din dosar. În caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii ori a obligaţiilor ce îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu arestul preventiv.

