La Şimleu Silvaniei: Nunta de Aur – 50 de ani laolaltă!

Motto: „ O familie trebuie să fie unită şi solidară, căci altfel nenorocul bate la uşă”.

Thomas Mann ( 1875 – 1955), romancier şi eseist german

Joi, 6 aprilie 2017, înaintea Praznicului Intrarea Domnului în Ierusalim (Floriile – Stâlpările), Primăria şi Consiliul Local Şimleu Silvaniei, împreună cu Centrul Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) Şimleu Silvaniei au organizat „Nunta de Aur” – ediţia a XI-a, pentru 24 de cupluri familiale şimleuane, care în acest an împlinesc 50 de ani de căsătorie. Frumoasa solemnitate de retrăire a ceea ce s-a petrecut în urmă cu cinci decenii, un simbol al convieţuirii laolaltă, s-a desfăşurat la CNIPT Şimleu Silvaniei. Mica sală de festivităţi a acestei instituţii s-a transformat (la figurat, desigur) într-o mare aulă pentru fericiţii sărbătoriţi şi nuntaşii care i-au însoţit. De-astă dată, organizatorii le-au pregătit foştilor miri o surpriză plăcută, una pe măsura evenimentului sărbătorit, relevată de Daniel Stejerean – director al CNIPT Şimleu Silvaniei. Într-o inedită proiecţie video, fiecare „mireasă şi mire” şi-a revăzut fotografia de la nunta făcută în urmă cu o jumătate de secol! Şi acum chipurile acestora radiau de fericire, retrăind acele momente unice din viaţa lor, coroborate cu ceea ce s-a derulat ulterior, alături de părinţi, fraţi şi surori, alături de copii şi nepoţi, precum şi de colegi de muncă şi de întreaga comunitate şimleuană. Da, chipul fiecăruia era oglinda acestor trăiri, se vedea bucuria alegerii făcute atunci pentru o familie unită şi solidară, fiind convinşi că „familia este biserica de acasă”, cum bine zicea Sfântul Ioan Gură de Aur. Imaginile, în succesiunea lor, erau, parcă, nişte ferestre deschise spre sufletul fiecăruia!

Festivitatea a fost deschisă şi coordonată de către Daniel Stejerean printr-un preambul tematic edificator, încheiat aşa: „La mulţi ani! Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, să puteţi trece şi următorii 50 de ani tot împreună. Cel puţin”.

Invitat să ia cuvântul, Septimiu Cătălin Ţurcaş – primarul oraşului Şimleu Silvaniei, a spus, printre altele: „[…] Aşa cum ne-am obişnuit în ultimii ani, înainte de Sfintele Sărbători de Paşti, ne bucurăm să fim împreună cu cei care au reuşit împreună să sărbătorească 50 de ani de la căsătoria lor. De fiecare dată mă pătrunde un sentiment de emoţie şi de bucurie şi, de ce nu?, şi de invidie[…] Probabil că fiecare dintre noi vă invidiem pentru faptul că aţi reuşit ca în cei 50 de ani să rămâneţi împreună şi, faptul că aţi reuşit, cu siguranţă, este rezultatul unei vieţi de cuplu armonioase. […] Am spus, acum doi ani, că m-aş bucura dacă aş reuşi să fiu prezent în calitate de primar când părinţii mei vor face 50 de ani de căsătorie şi, iată, se întâmplă lucrul acesta.[…] Viaţa este frumoasă aşa cum este, cu bune şi cu rele, şi este bine să ne amintim de lucrurile frumoase şi bune din viaţa noastră. Eu aş vrea, în special, să vă mulţumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru tot ceea ce aţi făcut pentru oraş. […] Mă gândesc la acţiunile dumneavoastră pe care le-aţi avut în diferite domenii de activitate. Mă gândesc la copiii pe care i-aţi dat acestui oraş, acestui judeţ, acestei ţări sau poate că mulţi dintre ei sunt plecaţi din ţară. […] Mă plec, cu mult respect, în faţa a tot ceea ce aţi făcut şi vă mulţumesc din suflet pentru faptul că aţi făcut un Şimleu mai frumos şi mai bun, prin toată activitatea pe care aţi desfăşurat-o.[…]”. Septimiu Cătălin Ţurcaş i-a invitat pe Lucian Bode – deputat în Parlamentul României şi pe Szabo Ernö – city manager (administratorul public al oraşului Şimleu Silvaniei) să spună câteva cuvinte.

Lucian Bode: „[…] Categoric Şimleu Silvaniei este mai frumos şi mai bun datorită dumneavoastră. Vin la acest eveniment special pentru Şimleu Silvaniei de la alt eveniment de suflet pe care doresc să vi-l împărtăşesc şi dumneavoastră. Faptul că, la Şimleu Silvaniei se organizează, azi, a VII-a ediţie a Târgului de Paşte, în care copiii din Şimleu Silvaniei au confecţionat obiecte, le vând şi banii strânşi, vorbim de peste 150 de milioane anul trecut, sunt donaţi copiilor aflaţi în nevoi. […] Oraşul Şimleu Silvaniei are un viitor frumos. […] Am găsit de cuviinţă să vă spun ceea ce a spus Nichita Stănescu: „suntem ceea ce iubim”. Dumneavoastă sunteţi ceea ce iubiţi, ceea ce aţi iubit mai bine de 50 de ani. Pentru acest lucru, eu vă felicit şi vă doresc ani mulţi, cu sănătate, împreună!”.

Szabo Ernö: „[…] Doresc să vă felicit şi eu cu această ocazie şi să vă doresc un sincer la mulţi ani cu ocazia celebrării a celor 50 de ani de căsnicie! […] Vă urez multă, multă sănătate, deoarece cred că este lucrul cel mai principal de care aveţi nevoie de-acuma înainte.[…]”. Apoi, Szabo Ernö a vorbit şi în limba maghiară.

În continuare, Septimiu Cătălin Ţurcaş a citit conţinutul Diplomei de Recunoştinţă conferită fiecărui cuplu familial „pentru marele şi respectabilul merit de a fi trăit, muncit şi trecut peste toate greutăţile vieţii împreună, timp de 50 de ani. Comunitatea şimleuană vă cinsteşte şi onorează efortul, vă respectă şi vă înnobilează cu titlul de CETĂŢENI DE VAZĂ ai urbei”. Diplomele, însoţite de o plachetă comemorativă, un plic cu bani şi o şampanie au fost înmânate de către Septimiu Cătălin Ţurcaş, în mod protocolar, fotografiindu-se cu fiecare pereche sărbătorită: Ana şi Aurel Jecan, Floare şi Gheorghe Ţurcaş, Lucia-Elena şi Vasile Pop, Letiţia şi Codreanu Uscat, Floare şi Florian Şandor, Păuniţa şi Vasile Pop, Ilona şi Florian Durnea, Bonczidai Maria şi Antal, Balint Eva şi Iosif, Irina şi Teodor Brazdău, Adriana şi Ioan Crâşmar, Kovács Elisabeta şi Robert, Vincze Margareta şi Alexandru, Ecaterina şi Teodor Chereji, Tokai Elisabeta şi Iózsef, Maria şi Traian Albu, Szilágyi Erzsebet şi Nicolae, Veres Margareta şi Zsigmond, Tökölyi Clara şi Mihai, Joikits Ecaterina şi Attila, Ronai Zina şi Adalbert, Maria şi Petru Szabău. Viorica şi Ioan Dragoş, precum şi Ana şi Gheorghe Tanc au absentat motivat. Pot spune că, această premiere s-a constituit într-o binemeritată răsplată pentru eforturile lor, depuse şi pentru propăşirea urbei de la poalele Măgurii Ţării Silvaniei.

Provocaţi de primarul Şimleului, în această conjunctură deosebită, au vorbit: preotul vicar foraneu al Silvaniei Gheorghe Ţurcaş, prof. Aurel Jecan şi prof. Traian Albu, fiecare relatând unele episoade din viaţa lor, scurte povestiri cu memorie lungă, întregite şi cu câteva glume, care au delectat asistenţa. În plus, Gheorghe Ţurcaş a citit o rugăciune de mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite, de toţi, în aceşti 50 de ani.

La succesul acestei solemnităţi şi-au adus contribuţia şi elevele chitariste: Aida Andrada Pop, Carla Ruţaş şi Andrea Budai ( toate trei de la CN „Simion Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei), sensibilizându-i pe cei prezenţi cu cântecele: N-ai nevoie de foarte multe; La fereastra ta; Şi totuşi există iubire. Împreună cu acestea, în onoarea sărbătoriţilor, întreaga asistenţă a cântat: Mulţi ani trăiască!

Ceremonia s-a încheiat cu o „fotografie de grup” şi o masă la restaurant, într-o bună dispoziţie a acestor seniori redutabili din cei 50 de ani ai lumii şimleuane, în preajma muzelor şi, mai ales, lângă… Bacchus! Astfel, printre altele, s-au făcut destăinuiri despre unele întâmplări din această dimensiune a timpului, una de o jumătate de veac, în care părinţii şi copiii, chiar şi nepoţii, au fost şi sunt „liantul şi ancora” familiei, a unei mari familii, pentru fiecare pereche sărbătorită.

La mulţi ani, TUTUROR!

Prof. Marin Ştefan

