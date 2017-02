La Şimleu Silvaniei: Inaugurarea Monumentului „Iuliu Maniu – făuritor de ţară” Magazin Salajean

Motto: „ Personalitatea autentică rezistă în orice împrejurări, chiar şi pe rug”.

Mircea Eliade (1907 – 1986), filozof şi scriitor român

La început de Făurar, după Praznicul Întâmpinarea Domnului, duminică, 5 februarie 2017, una dintre aşteptarile şimleuanilor, şi nu numai, s-a materializat. Este vorba despre inaugurarea Monumentului lui Iuliu Maniu, cel numit „făuritor de ţară”, personalitate marcantă a vieţii politice româneşti, mare patriot şi om de stat, luptător intransingent pentru întregirea neamului românesc şi democraţiei, aici, în Şimleu Silvaniei, oraş în care s-a născut şi unde şi-a petrecut o parte din copilăria sa. Aici, unde a fost înfiinţată Fundaţia Cultural-Istorică „Iuliu Maniu” (Str. 1 Decembrie 1918 nr.19) şi s-a amenajat Muzeul Memorial „Iuliu Maniu” (mutat la Bădăcin, în demisolul Bisericii Greco-Catolice), iar acesta a fost declarat „Cetăţean de Onoare al oraşului Şimleu Silvaniei”. Iuliu Maniu a îndeplinit multe funcţii, printre care: deputat în Parlamentul de la Budapesta (1906-1910, unde a afirmat şi apărat drepturile şi interesele legitime ale românilor transilvăneni), organizator important al Marii Uniri de la Alba Iulia (1 Decembrie 1918), preşedinte şi ministru al resortului de Interne al Consiliului Dirigent (1918-1920), preşedinte al Partidului Naţional Român (1918-1926) şi al Partidului Naţional Ţărănesc (1926-1933 şi 1937-1947), prim-ministru (1928-1930, iunie-octombrie 1930 şi 1932-1933) şi membru de onoare al Academiei Române (din 1919). El a fost un partizan consecvent al democraţiei, condamnând regimurile autoritare, dictatoriale şi totalitar-comuniste din România acelor vremuri.

Evenimentul s-a petrecut în ziua comemorării a 64 de ani de la trecerea sa forţată în lumea celor veşnici (5 februarie 1953), în închisoarea comunistă de tristă amintire de la Sighetul Marmaţiei, fiind organizat de către: Primăria oraşului Şimleu Silvaniei, Parohia Greco-Catolică Bădăcin şi Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) Şimleu Silvaniei, în colaborare cu Muzeul de Istorie şi Artă Zalău, Biblioteca Judeţeană Sălaj, Centrul de Cultură şi Artă Sălaj, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sălaj şi postul „Radio Maria” din Oradea. Activităţile au început cu Sfânta Liturghie şi Parastasul pentru familia Maniu, la Biserica Greco-Catolică „Sfânta Treime”. Apoi, în centrul oraşului, Grupul folcloric „Dealul Ţarinei” din Bădăcin (coordonatoare, înv. Florica Man) şi un grup de elevi de la CN „Simion Bărnuţiu” din Şimleu Silvaniei, îmbrăcaţi în frumoase costume populare româneşti, au cântat Imnul de Stat al României. În aplauzele participanţilor, a fost dezvelit şi inaugurat Monumentul marelui om politic Iuliu Maniu, de către Septimiu Cătălin Ţurcaş – primarul oraşului Şimleu Silvaniei şi sculptorul sibian Nicu Mihoc. Acesta este un adevărat Memorial, o operă de artă superbă, cu o solee din granit care crează conturul României Mari, având în centru piedestalul pe care se află statuia din bronz a lui Iuliu Maniu. Este încântător, pe măsura personajului întruchipat, mare om de stat al României Moderne. Sfinţirea monumentului a fost făcută de către Biserica Greco-Catolică, iar Parastasul de către Biserica Ortodoxă, în faţa unei asistenţe formată din cetăţeni ai oraşului şi nu numai, personalităţi locale, judeţene şi naţionale, invitaţi şi reprezentanţi ai presei scrise şi audiovizuale.

Au ţinut discursuri tematice, deosebit de „aplicate”, argumentate prin prisma evenimentului şi reprezentativitatea autorilor: Septimiu Cătălin Ţurcaş („… După 27 de ani, şimleuanii dau Cezarului ce este al Cezarului… Dorinţa şimleuanilor, de 27 de ani încoace, a fost să-l vadă pe Iuliu Maniu apreciat la adevărata personalitate şi adevărata valoare, ale celui mai important român care s-a născut în oraşul Şimleu Silvaniei, Iuliu Maniu… Domnul Nicu Mihoc a venit nu cu ideea unui bust, ci cu ideea unui Memorial dedicat lui Iuliu Maniu şi vreau să-i mulţumesc din suflet pentru că a făcut acest dar de seamă oraşului Şimleu Silvaniei…”); Alexandru Pugna – secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, care a transmis salutul ministrului Ionuţ Popescu („…Sunt foarte fericit că văd, poate, cea mai frumoasă lucrare dedicată lui Iuliu Maniu, aşezată aici, la dumneavoastră, la Şimleu Silvaniei… Mă bucur să văd că Iuliu Maniu primeşte onoarea şi recunoştinţa neamului pentru care s-a jertfit…La minister există un proiect depus pentru Casa Memorială de la Bădăcin. Mă leg în faţa dumneavoastră să mă ocup personal de acel proiect, ca să primească finanţare şi să rezolvăm această problemă, împreună cu dl. ministru Ionuţ Vulpescu…”); Lucian Bode – deputat în Parlamentul României („…Aducem un omagiu unuia dintre cei mai respectaţi oameni politici din istoria României, Iuliu Maniu. Simbol al rezistenţei şi al patriotismului, acesta a rămas în memoria noastră drept unul dintre cei mai devotaţi făuritori ai destinului României Moderne…”); Daniel Buda – europarlamentar român („…Îl cinstim, aşa cum se cuvine, pe cel care a fost mai mult decât un făuritor de neam şi ţară… Iuliu Maniu, în 1923, spunea că Europa are nevoie de mai mult decât o naţiune puternică, are nevoie de state puternice şi el, practic, a anticipat crearea Uniunii Europene…”); Nicu Mihoc, a vorbit despre simbolistica memorialului („…În principiu, am vrut să evidenţiez calitatea lui Iuliu Maniu, şi ca om, şi ca făuritor de ţară. Am construit partea de statuie bazată pe tradiţie… Îi înmânez preotului Cristian Borz un cadou din partea firmei noastre, un tablou al lui Iuliu Maniu. Ştiu că i-am promis mai mult, dar o să vină, probabil, pe măsură ce lucrările avansează la Casa Memorială…”).

Au fost depuse coroane de flori şi jerbe de către oficialităţi, iar printre depunători s-au aflat şi grupuri de elevi, sub îndrumarea profesoarelor: Maria Borz (Şcoala nr. 1 Pericei), Liana Man (Şcoala „Iuliu Maniu” Bădăcin) şi Liana Chiş (Şcoala „Silvania” Şimleu Silvaniei). La fel, au depus buchete de flori şi alte persoane, în timp ce Grupul „Dealul Ţarinei” cânta „Imnul lui Iuliu Maniu”, pe versurile lui Neluţu Pop (din Bădăcin). Întreaga festivitate a fost coordonată de drd. Daniel Stejerean – director al CNIPT Şimleu Silvaniei, cel care a vorbit despre însemnătatea evenimentului.

În continuare, la sediul CNIPT, sub coordonarea pr. Cristian Borz (Biserica Greco-Catolică Bădăcin), s-a desfăşurat un simpozion tematic. În această conjunctură, domnia sa, printre altele, a spus: „ Avem acest frumos memorial, această frumoasă poveste a României Mari şi a lui Iuliu Maniu, cel care, putem spune, este principalul contributor la realizarea ei”. Lucrările simpozionului s-au desfăşurat pe trei subiecte: „Documente inedite despre Iuliu Maniu şi familia sa din depozitele Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii” – dr. Marin Pop (cercetător la Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău); „Iuliu Maniu, aşa cum l-am cunoscut” – dr. Ioan Boilă (Cluj-Napoca, singurul strănepot în viaţă al lui Iuliu Maniu) şi „Iuliu Maniu, luptător şi artizan al Unirii Ardealului cu România” – prof. Silviu Junjan (Şcoala Gimnazială „Silvania”). Între acestea, au existat momente cultural-artistice. Astfel, Grupul folk format din: Teodor Pocola (LT „Ioan Ossian” Şimleu Silvaniei), Eduard Man (elev, CN „Simion Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei) şi Paul Mărincean (student, Facultatea de Teologie din Oradea) a cântat „Ruga, cântec de oameni” şi „Cântec de ţară”. De asemenea, sub coordonarea prof. Maria Borz, elevele Alexandra Chiş (LT „Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei) şi Maria Coţe (Şcoala Primară „Iuliu Maniu” Bădăcin) au recitat versuri din poezia „Dealul Ţarinei”, scrisă de dr. Ioan Boilă, iar eleva Cristina Borz ( Şcoala Gimnazială „Silvania” Şimleu Silvaniei) a recitat poezia „Întoarcere” ( de Matei Boilă, strănepot al lui Iuliu Maniu). Concomitent, expozeurile au fost dublate de o elocventă proiecţie video.

În acest context, au ţinut alocuţiuni: Doina Cociş – director executiv al Direcţiei Judeţene de Cultură Sălaj; Florica Pop – directoarea Bibliotecii Judeţene Sălaj; Corina Bejinariu – directoarea Muzeului de Istorie şi Artă din Zalău; Daniel Săuca – managerul Centrului de Cultură Sălaj; Anton Jan Criste – preşedinte al PNŢCD Valcău; dr. Liviu Gârbea – membru la PNŢCD Sălaj şi membru fondator al Fundaţiei Cultural-Istorice „Iuliu Maniu” şi Ioan Călăuz – primarul localităţii Băseşti (judeţul Maramureş). Mesajele acestora, pe măsura importanţei inaugurării acestui monument, au fost acelea de a nu-l uita pe Iuliu Maniu, o personalitate inconfundabilă din istoria poporului român şi de a acţiona pragmatic pentru sărbătorirea centenarului Marii Uniri de la Alba Iulia (la 1 Decembrie 2018) şi salvarea patrimonului cultural al Sălajului. Adică, „să ascultăm de liniştea cuvintelor, să avem echilibru, să fim implicaţi; am plâns prea mult de-a lungul istoriei noastre şi cred că ar fi bine să ne mai şi bucurăm, să ne respectăm între noi, să-i apreciem pe cei cu adevărat valoroşi, s-avem încredere în valorile neamului şi să fim români” (Daniel Săuca). Preotul Cristian Borz a mulţumit organizatorilor, felicitându-i pe toţi cei implicaţi, trup şi suflet, în desfăşurarea tuturor activităţilor.

De menţionat că, în incinta CNIPT, Centrul de Cultură Judeţean Sălaj a amenajat un stand cu cărţi apărute la Editura „Caiete Silvane” din Zalău şi cu numerose exemplare ale Revistei „Caiete Silvane”, iar Biblioteca Judeţeană Sălaj a expus cărţi şi documente despre personalitatea lui Iuliu Maniu (acestea şi multe altele, ale marilor personalităţi sălăjene care au avut un important rol în realizarea unităţii naţionale, se găsesc şi în sala scriitorilor de la sediul Bibliotecii Judeţene din Zalău).

Aşadar, putem spune că Iuliu Maniu, Sfinxul de la Bădăcin, a revenit în Şimleu Silvaniei (metaforic, desigur), cu ajutorul sculptorului sibian Nicu Mihoc, cel care a realizat şi bustul lui Corneliu Coposu, amplasat în Parcul Central al oraşului. De-acum el va continua să fie o prezenţă vizibilă în conştiinţa istorică a şimleuanilor, atât prin faptele sale de netăgăduit, cât şi prin destinul său, unul tulburător de tragic. Realizările sale, prin prisma funcţiilor pe care le-a avut, ni-l vor readuce în minte şi în suflet prin evidentul său patriotism românesc, spiritul său şi blândeţea sa şi, nu în ultimul rând, verticalitatea lui, etalată cu destulă demnitate. Ca atare, pe soleea statuii este scris: „ Noi, fiii naţiunii române de pretutindeni, suntem de aceeaşi obârşie, de aceeaşi fire, cu o singură şi unitară limbă şi cultură, şi suntem încălziţi de aceleaşi tradiţii sfinte şi de aceleaşi aspiraţii măreţe” (fragment din declaraţia lui Iuliu Maniu, la 1 Decembrie 1918). De aceea, noi, toţi, de dincoace şi de dincolo de falnica Măgură a Ţării Silvaniei, trebuie să fim împreună şi, ca bravii noştri înaintaşi, trebuie să fim patrioţi români de bună-credinţă şi cuviincioşi, binevoitori şi demni ca Iuliu Maniu.

Prof. Marin Ştefan

