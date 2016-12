La Şimleu Silvaniei: 1 Decembrie – ziua cea mare a României! Magazin Salajean

În urmă cu 98 de ani, la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, s-a realizat Marea Unire, fapt care a dus la reîntregirea ţării şi la crearea Statului Unitar Modern Român, îndeplinindu-se atât visul lui Mihai Viteazul, cel de unire a tuturor românilor (săvârşit atunci, pentru o perioadă scurtă, în urmă cu 416 ani), cât şi consolidarea statului român fondat de promotorii de la 1848, de paşoptişti. De atunci, din prima zi a lunii lui Undrea 1918, 1 Decembrie s-a constituit în ziua cea mare a României! De 26 de ani, ca urmare a Legii nr.10/31 iulie 1990 şi a Constituţiei din 1991, la 1 Decembrie se sărbătoreşte şi Ziua Naţională a României.

În acest context, după prăznuirea Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat – propovăduitorul Evangheliei în rândul strămoşilor noştri şi ocrotitorul României, într-un acceptabil sfârşit de toamnă neobişnuită (!), sute de şimleuani şi nu numai – purtând cocarde şi steguleţe tricolore româneşti – au sărbătorit cu măreţie Ziua de 1 Decembrie, cinstindu-şi cu recunoştinţă eroii şi înaintaşii.

Astfel, în prima parte, precum în ultimii ani, în jurul Sfintei Troiţe din faţa Bisericii Ortodoxe nr.1 şi a Parcului Central al oraşului, s-au desfăşurat activităţi de sărbătorire a acestor două evenimente importante din istoria şi viaţa tuturor românilor, prezentate de plt. Maria-Claudia Ungureanu, cea care a avut şi o alocuţiune tematică. Manifestaţia a fost deschisă de ing. Septimiu Cătălin Ţurcaş – primarul oraşului şi col. Gheorghe Feraru – şeful de stat major al Regimentului 69 Artilerie Mixtă „Silvania”, care au salutat Drapelul de Luptă şi au trecut în revistă Garda de Onoare condusă de lt.col. Marius Pop, formată din detaşamente de militari ai Regimentului amintit, de un pluton de jandarmi condus de cpt. Alin Nedişan şi de un pluton de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, condus de slt. Dorin Pop. După intonarea Imnului de Stat al României, un sobor de nouă preoți, reprezentând Bisericile Ortodoxe și Greco-Catolice, a oficiat serviciul religios.

Despre semnificaţia Zilei de 1 Decembrie au avorbit, pe cât de succint, pe atât de pilduitor, domnii: ing. Septimiu Cătălin Ţurcaş („…Ziua de 1 Decembrie este ziua în care noi toţi ne închinăm, cu multă recunoştinţă, în faţa tuturor acelora care au făcut posibile aceste zile ale libertăţii noastre, în faţa eroilor din 1989, care ne-au dat libertatea actuală. Ziua de 1 Decembrie este ziua în care ne aplecăm cu mult respect în faţa veteranilor de război, care – din punctul meu de vedere – sunt adevăraţii depozitari ai patriotismului românesc. Este ziua în care ne închinăm în faţa acelora care fac ceva bun pentru această ţară…”) şi ing. Lucian Bode – deputat în Parlamentul României („…Ziua de 1 Decembie este ziua sfântă a Marii Uniri de la Alba Iulia, zi de mare emoţie şi mândrie pentru oricare dintre noi, atunci când ne aducem aminte de sacrificiile pe care strămoşii noştri le-au făcut pentru ca noi, azi, să putem afirma că România este un stat unitar şi indivizibil…”).

În acordul Imnului Eroilor, au depus coroane de flori şi jerbe: Primăria oraşului; Ministerul Apărării Naţionale, reprezentat de unităţile militare din Garnizoana Şimleu Silvaniei; Veteranii de război, Asociaţia Naţională a cadrelor militare în rezervă şi retragere, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” – filiale Şimleu Silvaniei; Ministerul Afacerilor Interne, reprezentat de Poliţie, Pompieri şi Jandarmi (Şimleu Silvaniei); Bisericile Ortodoxe şi Greco-Catolice ale urbei şimleuane; Spitalul Orăşenesc „Prof. dr. Ioan Puşcaş”; Casa de Ajutor Reciproc şi Sindicatul Pensionarilor Şimleu Silvaniei; filialele locale ale: Partidului Social Democrat, Partidului Naţional Liberal şi Uniunii Democratice a Maghiarilor din România; CN „Simion Bărnuţiu”, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” şi Liceul Tehnologic „Ioan Ossian”; Şcolile Gimnaziale ale oraşului; Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din localitate; Ocolul Silvic „Măgura” şi SC „SIMEX” SA (ambele din Şimleu Silvaniei).

A urmat un edificator program cultural-artistic susţinut de elevi de la Şcoala Gimnazială „Horea” şi CN „Simion Bărnuţiu”, sub bagheta dirijorală a prof. Traian Albu şi acompaniamentul muzical al cantautorului Petre Gliguţa (Cercul Militar), cu recitarea poeziilor: 1 Decembrie 1918; O zi sfântă mare; Unirea Sfântă; Floarea cu trei petale: roşu, galben şi albastru şi intonarea melodiilor: Cântecul Unirii; Uniţi am fost; Hai să-ntindem hora mare şi S-adună moţii. De asemenea, un grup de solişti din cadrul Cercului de Folclor Muzical al Clubului Copiilor din oraş, condus de prof. Cornelia Neaga, a interpretat cântecele: Hai să-ntindem hora mare ( „Hai să-ntindem hora mare, mai aici şi mai colea,/ Mai aproape de hotare, ca să trecem graniţa,/ Mai aproape de hotare, până-n Basarabia”…), Bine-i şade mesei mele şi Măi române, românaş!, cu un inedit acompaniament muzical: Patriciu Chiş (vioară) şi Paul Silaghi (acordeon). Ambele formaţii artistice au sensibilizat întreaga asistenţă prin interpretarea şi mesajul repertoriului prezentat, fiind răsplătite de spectatori cu aplauze meritate.

Festivitatea s-a încheiat cu defilarea Gărzii de Onoare pe strada principală a oraşului, 1 Decembrie 1918, într-o unanimă admiraţie a numerosului public spectator.

A doua parte a activităţilor s-a desfăşurat la Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Şimleu Silvaniei. Acolo a avut loc vernisajul expoziţiei de pictură „Pilda oraşului meu”, în cadrul activităţilor de valorificare a patrimonului cultural şi istoric al oraşului, în contextul celebrării Zilei Naţionale a României, sub genericul „Artă şi culoare din ţinutul Silvaniei”. Sub admirabila îndrumare artistică a prof. Dumitru Costălaş, cele 75 de tablouri au fost realizate de copii ( 8-18 ani) din Cercul de pictură „Silvan-Art” Şimleu Silvaniei (peste 200 de membri), reprezentând – în diferite ipostaze – urbea de la poalele Măgurii Şimleului. În această conjunctură, în sala mare a centrului, neîncăpătoare pentru zecile de persoane dornice de participare, au ţinut alocuţiuni tematice: drd. Daniel Stejerean – directorul centrului, ing. Septimiu Ţurcaş, prof. Angela Maria Lipo – directoarea Şcolii Gimnaziale „Silvania” Şimleu Silvaniei, ing. Lucian Bode, prof. Dumitru Costălaş şi Alina Pop – membră a cercului de pictură şimleuan şi studentă la Facultatea de Arte Plastice din Cluj-Napoca. Cu acest prilej, şimleuanul George Mureşan a citit două dintre poeziile sale: „Şimleu” (prima strofă, din cele patru: „Mi-e drag oraşul ăsta mic, cochet,/ Ce parcă ar ţine Măgura în spate,/ Prin care Crasna curge aşa încet,/ Iar oamenii-s calzi, de-atâta bunătate”…) şi „Sărbătoare sfântă”, apreciate de întreaga asistenţă. În plus, elevele chitariste: Aida Pop, Carla Ruţaş şi Andrea Budai (toate trei de la CN „Simion Bărnuţiu”, pregătite de Petre Gliguţa) i-au încântat pe martorii oculari prin interpretarea cântecelor: Andri Popa, Pădure nebună, N-ai nevoie de foarte multe, Colindăm iarna şi Ploaia care va veni. Sonorizarea (precum în prima parte a activităţilor) a fost asigurată de Romeo Oltean (Primăria oraşului), fiind apreciat şi felicitat de Daniel Stejerean, cel care a înmânat diplome tinerilor artişti plastici, celor trei interprete de muzică uşoară şi poetului George Mureşan, în semn de recunoaştere şi apreciere a talentului şi muncii acestora în frumosul domeniu cultural-artistic.

Aşadar, în acest „format” (dimensiune) s-au desfăşurat activităţile de sărbătorire a Zilei de 1 Decembrie în oraşul Şimleu Silvaniei. Ziua cea mare a României, a tuturor românilor, oriunde s-ar afla ei, este celebrată cum se cuvine, de fiecare dată. Totuşi, de câţiva ani încoace, nu înţeleg un paradox legat de Ziua Naţională a României, pe care am ezitat să-l fac public. Este ceva bizar între atitudinea participativă, corectă, la activităţi comune (mai mult sau mai puţin activă), una exteriorizată şi lipsa unuia dintre faptele doveditoare ale „bunului român”, nearborarea Steagului Tricolor Românesc, simbolul identităţii noastre naţionale, la casele/apartamentele fiecăruia sau la instituţii, societăţi comerciale, bănci etc.!! Mi se pare un dezacord total între ceea ce se spune şi ceea ce se face cu privire la iubirea de ţară, la respectul faţă de limba română, faţă de tradiţiile şi cultura poporului român. Mă întreb, mereu: a dispărut mândria de a fi român? Ne este ruşine să fim patrioţi, în adevăratul sens al cuvântului? Nu, nu cred că este aşa, este, doar, o părere (?!) amplificată de o mare dorinţă de înlocuire a patriotismului declarativ cu un real patriotism al faptelor, la toate nivelurile şi domeniile de activitate ale societăţii româneşti! Prin urmare, aşa să fie, o părere… În ciuda celor spuse, este în putinţa noastră, a tuturor, să privim cu bucurie, cu iubire şi cu speranţă spre un viitor mai bun al României, prin tot ceea ce vom întreprinde şi realiza. Pentru o naţiune română unitară, eternă şi vrednică de poporul său. Doamne, ajută-i pe români!

La mulţi ani, ROMÂNIA! La mulţi ani, şimleuani!

Prof. Marin ŞTEFAN

