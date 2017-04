Interlopul Kamaz mai primește o lovitură: doi ani și două luni după gratii pentru turism electoral Olivian Vadan

Reţinut joi, 6 aprilie, de către autorităţile moldovene, în punctul de trecere Leuşeni, fiind dat în urmărire internațională, sălăjeanul Bogdan Măgurean – cunoscut în lumea interlopă sub numele de “Kamaz”, dar şi ca parte a clanului Neguş, ai cărui membri au fost acuzaţi de tentativă de omor şi vătămări corporale grave – este obligat să mai accepte o lovitură: judecătorii Curții de Apel Cluj au hotărât să îl trimită în spatele gratiilor pentru 2 ani și două luni pentru turism electoral.

Pe scurt, Bogdan Măgurean este parte într-un dosar, alături de Samson Dumitru, fiul vitreg al fostului ministru al Apărării, Corneliu Dobriţoiu, pentru participarea la mobilizarea ilegală a romilor din colonia Pata Rât – Cluj, în anul 2009, pentru influenţarea rezultatului referendumului pentru suspendarea fostului preşedinte Traian Băsescu.

Potrivit procurorilor DNA, Samson Dumitru ar fi coordonat un grup de luptători de sporturi extreme, care a mobilizat locuitorii din zona Pata Rât, contra sumei de 50 de lei de persoană, plus mâncare şi băutură, pentru a se prezenta la secţii de vot. Alături de Samson au fost condamnaţi şi ceilalţi interlopi participanţi la organizarea turismului electoral, printre care se numără și Bogdan Măgurean, reţinut la frontiera cu Moldova, în urmă cu doar câteva zile, și care a primit doi ani şi două luni de închisoare cu executare.

Inculpaţii nu şi-au recunoscut acuzaţiile, însă votanţii au scăpat cu pedepse cu suspendare, după ce au arătat că au participat la referendum, în urma unor promisiuni de recompense, din partea membrilor grupului.

Magistraţii au modificat o parte din condamnările date de Judecătoria Cluj, în februarie 2016, pe care le-au transformat în sentinţe cu executare. Iată decizia magistraților Curții de Apel Cluj, în cazul lui Bogdan Măgurean: “Menţine pedeapsa de 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii, pe o durată de 3 ani, a drepturilor prev. de art. 66 al 1 lit a, b, d Cp. aplicată inculpatului M B C, pentru infracţiunea prev.de art. 48 C.pen. rap la art. 386 al 1 C.pen rap la art. 392 C.pen. cu aplic art. 44 C.pen. şi cea de 1 an închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii, pe o durată de 3 ani, a drepturilor prev. de art. 66 al 1 lit a, b, d C.pen. aplicată pentru infracţiunea prev. de art. 367 al 1, 6 C.pen. cu aplic art. 44 C.pen., toate cu aplic.art.5 C.pen. În baza art. 38 rap la art. 39 al 1 lit b C.pen., precum şi art. 45 al 3 lit a C.pen., cu aplic.art.5 C.pen. contopeşte pedepsele urmând ca inculpatul să o execute pe cea mai grea – aceea de 1 an închisoare la care adaugă sporul de 1/3 din cealaltă pedeapsă stabilită – 6 luni închisoare, deci în total 1 an şi 2 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii, pe o durată de 3 ani, a drepturilor prev. de art. 66 al 1 lit a, b, d C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a alege. În baza art.96 alin.5 C.pen. rap.la art.16 din Legea 187/2012 şi art.43 alin.2 C.pen revocă suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an închisoare pronunţată prin sp 125/21.03.2012 a Judecătoriei Zalău rămasă definitivă prin dp 751/R/15.05.2012 a Curţii de Apel Cluj, pedeapsă ce se va executa alături de cea de 1 an şi 2 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 al 1 lit a, b, d C.pen., urmând ca inculpatul M B C să execute 2 ani şi 2 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 al 1 lit a, b, d C.pen. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 65 al 1 rap la art. 66 al 1 lit a, b, d C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a alege.

Dintr-un dosar în altul…

Bogdan Măgurean a fost dat în urmărire internaţională, după ce pe numele său magistraţii Judecătoriei Zalău au emis mandat de arestare în lipsă. Măgurean este trimis în judecată pentru favorizarea făptuitorului, tăinuire şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere, după ce în 10 octombrie, l-a intimidat pe un bărbat care încerca să îşi recupereze de la inculpatul Nagy Zsolt, suma de 27.450 de euro pe care i-o dăduse pentru a-i aduce din Germania mai multe autoturisme. Două zile mai târziu, susţin procurorii, Măgureanu l-a ajutat pe samsarul de maşini să plece din ţară prin vama Borş. “În data de 10 octombrie 2016, inculpatul Măgurean Bogdan-Cristian s-a dus împreună cu inculpatul Nagy Zsolt şi cu inculpatul Haraklanyi Arpad în municipiul Cluj-Napoca, unde cu o parte din suma de 27.450 euro i-a fost cumpărat de către inculpatul Nagy Zsolt un telefon mobil de ultimă generaţie. Măgurean a acceptat telefonul, deşi cunoştea provenienţa ilicită a banilor cu care a fost plătit”, se mai arată în comunicatul amintit. În aceeaşi zi, a primit tot de la Nagy, aproximativ 6.000-6.500 euro, bani proveniţi din fapta penală comisă de bărbat.

La această dată, sălăjeanul este reţinut și, conform deciziei Judecătoriei Buiucani, plasat în arest la Penitenciarul nr.13 din Chişinău, până va fi luată decizia extrădării acestuia autorităților române.

