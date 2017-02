Instanţa din Jibou, salvată de la închidere, dar sufocată de dosare Andreea Vilcovschi

Demersul prin care s-a urmărit salvarea de la desfiinţare a Judecătoriei Jibou, prin rearondarea unor localităţi de la Judecătoria Zalău, a făcut ca volumul de muncă al magistraţilor de aici să crească semnificativ. Aşa se face că, în cursul anului 2016, “discrepanţele între instanţele de acelaşi grad s-au diminuat, ajungând chiar ca instanţa propusă spre desfiinţare să aibă un volum de activitate pe judecător mai mare decât instanţa de la care s-au rearondat unele localităţi”, a precizat vineri, 17 februarie, în cadrul unei conferinţe de presă, judecătorul Rareş Podar, purtătorul de cuvânt al Tribunalului Sălaj.

Potrivit spuselor sale, situaţia a fost determinată şi de lipsa de ocupare a schemei de judecători la nivelul instaţei de pe Someş. Datele statistice arată că în 2016, pe masa magistraţilor jibouani s-au aflat aproape 3.900 de dosare, de aproape două ori mai multe decât în anul anterior, în condiţiile în care la această instanţă au lucrat doar trei judecători.

Mai exact, în timp de la Zalău, încărcătura medie efectivă pe judecător a fost de 716 cauze, la Jibou acest indicator a fost de 1.343 de cauze. La Şimleu, încărcătura pe judecător a fost de 1.050 de cauze, iar la Tribunalul Sălaj, de 535 de cauze.

Volumul total de activitate al tuturor instanţelor de judeţ a fost de 20.134 dosare, aproape o treie dintre acestea aflându-se pe rolul judecătoriei din municipiu.

Referindu-se la operativitatea soluţionării cauzelor pe Tribunalul Sălaj, Rareş Podar a precizat că acest indicator s-a aflat sub nivelul celui din 2015: “În 2016, din volumul total de soluţionat reprezentând 5.545 de dosare, au fost soluţionate 4.181 dosare, înregistrându-se o operativitate de 76,86 la sută, inferioară anului 2015, când a fost de 78,46 la sută şi faţă de cea din 2014, când a fost de 84,47 la sută”.

Cu toate acestea, Tribunalul Sălaj a reuşit să intre, “după foarte mult timp”, în top 10 pe ţară, în ceea ce priveşte eficienţa, care rezultă din cumularea a cinci indicatori: rata de soluţionare a dosarelor, stocul de dosare mai vechi de un an, ponderea dosarelor închise într-un an, durata medie de soluţionare şi redactările peste termenul legal.

Anul trecut, Tribunalul a pronunţat 4.181 de hotărâri, din care au fost atacate doat 20 la sută. La Zalău, ponderea atacabilităţii a fost de 17,83 la sută, la Şimleu, de 13,21 la sută, iar la Jivou, de 13,3 la sută. În toate cazurile amintite, indicii de atacabilitatea a hotărârilor judecătoreşti sunt inferiori celor din 2015.

La capitolul hotărâri desfiinţate, Tribunalul Sălaj şi Judecătoria Şimleu se pot lăuda cu indici mai mici decât în anul precedent, în timp ce pentru instanţele din Zalău şi Jibou, procentul hotărârilor desfiinţate prin exercitarea căilor de atac a fost unul superior celui din 2015.

