Înşelăciunile prin metoda „premiul” i-au adus 15 ani de închisoare Andreea Vilcovschi

Condamnat în urmă cu mai puţin de o lună pentru că a ţepuit o sălăjeancă prin metoda „Premiul”, un deţinut s-a ales, la finele săptămânii trecute, cu o nouă condamnare.

De meserie escroc, Codruţ Licea, în prezent încarcerat în Penitenciarul Mărgineni, a fost trimis în judecată în luna iulie a acestui an, pentru două infracţiuni de înşelăciune, comise în stare de recidivă postcondamnatorie. Potrivit procurorilor sălăjeni, sub pretextul că au câștigat diverse premii în bani și obiecte, bărbatul a convins două sălăjence să îi tranfere mai multe sume. Licea s-a prezentat cu diferite identităţi şi calităţi mincinoase, reuşind să o inducă în eroare pe persoana vătămată H. E. cu privire la faptul că aceasta ar fi căştigat un premiu de 12.000 euro oferit de Romtelecom, precum şi un autoturism Dacia Duster oferit de Bingo Metropolis. Sub pretextul că premiile nu îi pot fi înmânate decât dacă achită taxele aferente, Codruţ Licea i-a cerut femeii să efectueze în aceeaşi zi trei plăţi prin serviciul Western Union. Aceasta a căzut în plasa impostorului şi i-a virat, pe rând, 12.000 lei, 1.700 lei şi 500 euro.

Câteva zile mai târziu, susţin achetatorii, prin aceeaşi metodă, escrocul a păcălit-o pe G.M.V. cu privire la câştigarea unui premiu de 12.000 de euro oferit de către Romtelecom, pentru care i-a cerut femeii “taxe” de 1.000 de lei.

Magistraţii Judecătoriei Zalău l-au găsit vinovat de înşelăciune şi i-au aplicat două pesepse de câte un an fiecare. Contopindu-le cu pedepsele anterioare, instanţa a stabilit ca Licea să petreacă în spatele gratiilor 15 ani, opt luni şi 169 de zile.

În ceea ce-i priveşte pe cei doi complici – Mariana-Valentina Ciulică şi Vasile Tănase – şi ei inculpaţi în dosar, aceştia au primit pedepse cu suspendare.

De asemenea, judecătorii l-au obligat pe escroc să achite celor două femei 16.215 lei, respectiv 10.000 de lei. Soluţia instanţei poate fi atacată cu apel în termen de zece zile.

Acesta este cel de-al doilea dosar în care Codruş Licea este condamnat de către Judecătoria Zalău pentru înşelăciune. Ţeparul a primit, la finele lunii trecute, un an şi şase luni de închisoare, care, contopiţi cu condamnările anterioare, au dus la o pedeapsă finală de opt ani, şase luni şi 195 de zile. În dosarul respectiv, bărbatul a fost acuzat că a păcălit o femeie Mirşid, anunţând-o că a câştigat un premiu pentru care trebuie să achite o taxă de 2.400 de lei.

