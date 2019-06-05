Încep festivităţile de absolvire a clasei a VIII-a

Festivităţile de absolvire a clasei a VIII-a vor avea loc, în Sălaj, pe parcursul acestei săptămâni. La unitățile de învățământ din municipiul Zalău, acestea vor avea loc după cum urmează: Liceul cu Program Sportiv ”Avram Iancu” Zalău – 6 iunie, ora 9.00; Liceul de Artă ”Ioan Sima” – 7 iunie, ora 9.00; Liceul Reformat ”Wesseleny” – 7 iunie, ora 11.00; Școala Gimnazială ”Corneliu Coposu” – 6 iunie, ora 9.00; Școala Gimnazială ”Gheorghe Lazăr” – 6 iunie, ora 9.00; Școala Gimnazială ”Iuliu Maniu” – 6 iunie, ora 9.00; Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” – 6 iunie, ora 9.00; Școala Gimnazială ”Porolissum” – 6 iunie, ora 9.00; Școala Gimnazială ”Simion Bărnuțiu” -7 iunie, ora 9.30 și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Speranța Zalău – 13 iunie, ora 10.00 în Amfiteatru Universității Tehnice. De asemenea, la unitățile de învățământ din: Șimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei și Jibou festivitățile de absolvire a clasei a VIII-a se vor desfășura după următorul program: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei – 13 iunie, ora 10.00; Școala Gimnazială ”Bathory Istvan” – 7 iunie, ora 9.00, Școala Gimnazială ”Horea” – 5 iunie, ora 11.00 și Școala Gimnazială ”Silvania” – 6 iunie, ora 10.00; Școala Gimnazială ’’Andrei Mureșanu’’ Cehu Silvaniei – 7 iunie, ora 9.00; Școala Gimnazială ’’Gyulaffy Laszlo’’ Cehu Silvaniei – 7 iunie, ora 9.00; Liceul Tehnologic “Octavian Goga” Jibou- 7 iunie, ora 10.00 și Școala Gimnazială ’’Lucian Blaga’’ Jibou – 6 iunie, ora 9.00. În restul unităților de învățământ din județ, festivitățile se vor desfășura joi și vineri, 6 și 7 iunie.
|
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SĂLAJ
PROGRAMUL FESTIVITĂȚILOR DE ABSOLVIRE
clasa a VIII a- 2019
|Nr. crt
|Unitatea de invatamant
|DATA
|ORA
|1
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 AGHIREȘ
|06.06.2019
|8.30
|2
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 AGRIJ
|07.06.2019
|10,00
|3
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ALMAȘU
|07.06.2019
|9.00
|4
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” ALUNIȘ
|07.06.2019
|10.00
|5
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂBENI
|06.06.2019
|10.00
|6
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂLAN
|06.06.2019
|11.00
|7
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂNIȘOR
|07.05.2019
|9.30
|8
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE ȘINCAI” BOBOTA
|06.06.2019
07.06.2019
|10:00
10:00
|9
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SIMION BĂRNUȚIU” BOCȘA
|07.06.2019
|10.00
|10
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOGHIȘ
|07.06.2019
|10.00
|11
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BORLA
|07.06.2019
|10.00
|12
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUCIUMI
|07.06.2019
|10.00
|13
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAMĂR
|07.06.2019
|9,00
|14
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CARASTELEC
|07.06.2019
|9,00
|15
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ANDREI MUREȘANU” CEHU SILVANIEI
|07.06.2019
|09.00
|16
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GYULAFFY LASZLO” CEHU SILVANIEI
|07.06.2019
|9,00
|17
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CHIEȘD
|06.06.2019
|9,00
|18
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ “HOREA” CIZER
|07.06.2019
|9,30
|19
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COȘEIU
|07.06.2019
|10.00
|20
|LICEUL TEHNOLOGIC “CSEREY-GOGA”
|07.06.2019
|10.00
|21
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MARCUS AURELIUS” CREACA
|06.06.2019
|9.00
|22
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CRISTOLȚ
|07.06.2019
|11:00
|23
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE BREBAN” CRIȘENI
|07.06.2019
|10.00
|24
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CUZĂPLAC
|06.06.2019
|10.00
|25
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DEJA
|07.06.2019
|9.00
|26
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DOBRIN
|06.06.2019
|10.00
|27
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DRAGU
|06.06.2019
|9.00
|28
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 FILDU DE MIJLOC
|05.06.2019
|10.00
|29
|LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 GÎLGĂU
|06.06.2019
|12.00
|30
|LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SURDUC
|06.06.2019
|10.00
|31
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GÎRBOU
|07.06.2019
|10:00
|32
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” HALMĂȘD
|06.06.2019
|9.30
|33
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HERECLEAN
|07.06.2019
|10.00
|34
|LICEUL TEHNOLOGIC “LIVIU REBREANU” HIDA
|06.06.2019
|10.00
|35
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HOROATU CRASNEI
|07.06.2019
|10.00
|36
|LICEUL TEHNOLOGIC “IOACHIM POP” ILEANDA
|07.06.2019
|10:00
|37
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IP
|07.06.2019
|10.00
|38
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 JEBUCU
|07.06.2019
|11.00
|39
|LICEUL TEHNOLOGIC “OCTAVIAN GOGA” JIBOU
|07.06.2019
|10.00
|40
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LUCIAN BLAGA” JIBOU
|06.06.2019
|09:00
|41
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LETCA
|07.06.2019
|09.00
|42
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LOZNA
|07.06.2019
|10.00
|43
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MARCA
|6.06.2019
|10.00
|44
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂERIȘTE
|07.06.2019
|10.00.
|45
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MIRȘID
|07.06.2019
|9.30
|46
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ “TRAIAN CREȚU” NĂPRADEA
|07.06.2019
|9.30
|47
|LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 NUȘFALĂU
|05.06..2019
|10.00
|48
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PANIC
|06.06.2019
|10.00
|49
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PERICEI
|06.06.2019
|10.00
|50
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PLOPIȘ
|07.06.2019
|10.00
|51
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE MUNTEANU” POIANA BLENCHII
|07.06.2019
|10.00
|52
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PUSTA
|06.06.2019
|10.00
|53
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ROMÂNAȘI
|06.06.2019
|9.00
|54
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 RUS
|06.06.2019
|10.00
|55
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PETRE DULFU” SĂLĂȚIG
|06.06.2019
|10.00
|56
|LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SÎG
|07.06.2019
|10.00
|57
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE LUCĂCEL” SOMEȘ ODORHEI
|07.06.2019
|9.00
|58
|LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SĂRMĂȘAG
|07.06.2019
|9.00
|59
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ȘIMIȘNA
|05.06.2019
|12.00
|60
|CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ȘIMLEU SILVANIEI
|13.06.2019
|10.00
|61
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ “BATHORY ISTVAN” ȘIMLEU SILVANIEI
|07.06.2019
|9.00
|62
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ “HOREA” ȘIMLEU SILVANIEI
|05.06.2019
|11:00
|63
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SILVANIA” ȘIMLEU SILVANIEI
|06.06.2019
|10.00
|64
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AURELIA ȘI LAZĂR COSMA” TREZNEA
|06.06.2019
|10.30
|65
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VALCĂU DE JOS
|06.06.2019
|10.00
|66
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VÎRȘOLȚ
|06.06.2019
|10.00
|67
|LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “AVRAM IANCU” ZALĂU
|06.06.2019
|09.00
|68
|LICEUL DE ARTĂ “IOAN SIMA” ZALĂU
|07.06.2019
|9.00
|69
|LICEUL REFORMAT “WESSELENYI” ZALĂU
|07.06.2019
|11,00
|70
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ “CORNELIU COPOSU” ZALĂU
|06.06.2019
|9:00
|71
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE LAZĂR” ZALĂU
|06.06.2019
|9,00
|72
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IULIU MANIU” ZALĂU
|06.06.2019
|9.00
|73
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ZALĂU
|06.06.2019
|9.00
|74
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ “POROLISSUM” ZALĂU
|06.06.2019
|9,00
|75
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÎNMIHAIU ALMAȘULUI
|07.06.2019
|9,00
|76
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SIMION BĂRNUȚIU” ZALĂU
|07.06.2019
|9.30
|77
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ZALHA
|07.06.2019
|10,00
|78
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ZIMBOR
|07.06.2019
|11,00
|79
|CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA „SPERANTA” ZALĂU
|13.06.2019
|10.00
|
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,
PROF.POP MARIA