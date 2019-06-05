Încep festivităţile de absolvire a clasei a VIII-a

Teşinschi Augusta

Festivităţile de absolvire a clasei a VIII-a vor avea loc, în Sălaj, pe parcursul acestei săptămâni. La unitățile de învățământ din municipiul Zalău, acestea vor avea loc după cum urmează: Liceul cu Program Sportiv ”Avram Iancu” Zalău – 6 iunie, ora 9.00; Liceul de Artă ”Ioan Sima” – 7 iunie, ora 9.00; Liceul Reformat ”Wesseleny” – 7 iunie, ora 11.00; Școala Gimnazială ”Corneliu Coposu” – 6 iunie, ora 9.00; Școala Gimnazială ”Gheorghe Lazăr” – 6 iunie, ora 9.00; Școala Gimnazială ”Iuliu Maniu” – 6 iunie, ora 9.00; Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” – 6 iunie, ora 9.00; Școala Gimnazială ”Porolissum” – 6 iunie, ora 9.00; Școala Gimnazială ”Simion Bărnuțiu” -7 iunie, ora 9.30 și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Speranța Zalău – 13 iunie, ora 10.00 în Amfiteatru Universității Tehnice. De asemenea, la unitățile de învățământ din: Șimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei și Jibou festivitățile de absolvire a clasei a VIII-a se vor desfășura după următorul program: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei – 13 iunie, ora 10.00; Școala Gimnazială ”Bathory Istvan” – 7 iunie, ora 9.00, Școala Gimnazială ”Horea” – 5 iunie, ora 11.00 și Școala Gimnazială ”Silvania” – 6 iunie, ora 10.00; Școala Gimnazială ’’Andrei Mureșanu’’ Cehu Silvaniei – 7 iunie, ora 9.00; Școala Gimnazială ’’Gyulaffy Laszlo’’ Cehu Silvaniei – 7 iunie, ora 9.00; Liceul Tehnologic “Octavian Goga” Jibou- 7 iunie, ora 10.00 și Școala Gimnazială ’’Lucian Blaga’’ Jibou – 6 iunie, ora 9.00. În restul unităților de învățământ din județ, festivitățile se vor desfășura joi și vineri, 6 și 7 iunie.

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SĂLAJ

PROGRAMUL FESTIVITĂȚILOR DE ABSOLVIRE

clasa a VIII a- 2019
Nr. crt Unitatea de invatamant DATA ORA 
1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 AGHIREȘ 06.06.2019 8.30
2 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 AGRIJ 07.06.2019 10,00
3 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ALMAȘU 07.06.2019 9.00
4 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” ALUNIȘ 07.06.2019 10.00
5 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂBENI 06.06.2019 10.00
6 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂLAN 06.06.2019 11.00
7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂNIȘOR 07.05.2019 9.30
8 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE ȘINCAI” BOBOTA 06.06.2019

07.06.2019

 10:00

10:00
9 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SIMION BĂRNUȚIU” BOCȘA 07.06.2019 10.00
10 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOGHIȘ 07.06.2019 10.00
11 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BORLA 07.06.2019 10.00
12 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUCIUMI 07.06.2019 10.00
13 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAMĂR 07.06.2019 9,00
14 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CARASTELEC 07.06.2019 9,00
15 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ANDREI MUREȘANU” CEHU SILVANIEI 07.06.2019 09.00
16 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GYULAFFY LASZLO” CEHU SILVANIEI 07.06.2019 9,00
17 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CHIEȘD 06.06.2019 9,00
18 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “HOREA” CIZER 07.06.2019 9,30
19 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COȘEIU 07.06.2019 10.00
20 LICEUL TEHNOLOGIC “CSEREY-GOGA” 07.06.2019 10.00
21 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MARCUS AURELIUS” CREACA 06.06.2019 9.00
22 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CRISTOLȚ 07.06.2019 11:00
23 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE BREBAN” CRIȘENI 07.06.2019 10.00
24 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CUZĂPLAC 06.06.2019 10.00
25 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DEJA 07.06.2019 9.00
26 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DOBRIN 06.06.2019 10.00
27 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DRAGU 06.06.2019 9.00
28 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 FILDU DE MIJLOC 05.06.2019 10.00
29 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 GÎLGĂU 06.06.2019 12.00
30 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SURDUC 06.06.2019 10.00
31 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GÎRBOU 07.06.2019 10:00
32 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” HALMĂȘD 06.06.2019 9.30
33 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HERECLEAN 07.06.2019 10.00
34 LICEUL TEHNOLOGIC “LIVIU REBREANU” HIDA 06.06.2019 10.00
35 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HOROATU CRASNEI 07.06.2019 10.00
36 LICEUL TEHNOLOGIC “IOACHIM POP” ILEANDA 07.06.2019 10:00
37 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IP 07.06.2019 10.00
38 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 JEBUCU 07.06.2019 11.00
39 LICEUL TEHNOLOGIC “OCTAVIAN GOGA” JIBOU 07.06.2019 10.00
40 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LUCIAN BLAGA” JIBOU 06.06.2019 09:00
41 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LETCA 07.06.2019 09.00
42 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LOZNA 07.06.2019 10.00
43 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MARCA 6.06.2019 10.00
44 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂERIȘTE 07.06.2019 10.00.
45 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MIRȘID 07.06.2019 9.30
46 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “TRAIAN CREȚU” NĂPRADEA 07.06.2019 9.30
47 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 NUȘFALĂU 05.06..2019 10.00
48 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PANIC 06.06.2019 10.00
49 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PERICEI 06.06.2019 10.00
50 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PLOPIȘ 07.06.2019 10.00
51 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE MUNTEANU” POIANA BLENCHII 07.06.2019 10.00
52 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PUSTA 06.06.2019 10.00
53 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ROMÂNAȘI 06.06.2019 9.00
54 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 RUS 06.06.2019 10.00
55 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PETRE DULFU” SĂLĂȚIG 06.06.2019 10.00
56 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SÎG 07.06.2019 10.00
57 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE LUCĂCEL” SOMEȘ ODORHEI 07.06.2019 9.00
58 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SĂRMĂȘAG 07.06.2019 9.00
59 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ȘIMIȘNA 05.06.2019 12.00
60 CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ȘIMLEU SILVANIEI 13.06.2019 10.00
61 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “BATHORY ISTVAN” ȘIMLEU SILVANIEI 07.06.2019 9.00
62 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “HOREA” ȘIMLEU SILVANIEI 05.06.2019 11:00
63 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SILVANIA” ȘIMLEU SILVANIEI 06.06.2019 10.00
64 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AURELIA ȘI LAZĂR COSMA” TREZNEA 06.06.2019 10.30
65 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VALCĂU DE JOS 06.06.2019 10.00
66 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VÎRȘOLȚ 06.06.2019 10.00
67 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “AVRAM IANCU” ZALĂU 06.06.2019 09.00
68 LICEUL DE ARTĂ “IOAN SIMA” ZALĂU 07.06.2019 9.00
69 LICEUL REFORMAT “WESSELENYI” ZALĂU 07.06.2019 11,00
70 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “CORNELIU COPOSU” ZALĂU 06.06.2019 9:00
71 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE LAZĂR” ZALĂU 06.06.2019 9,00
72 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IULIU MANIU” ZALĂU 06.06.2019 9.00
73 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ZALĂU 06.06.2019 9.00
74 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “POROLISSUM” ZALĂU 06.06.2019 9,00
75 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÎNMIHAIU ALMAȘULUI 07.06.2019 9,00
76 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SIMION BĂRNUȚIU” ZALĂU 07.06.2019 9.30
77 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ZALHA 07.06.2019 10,00
78 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ZIMBOR 07.06.2019 11,00
79 CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA „SPERANTA”  ZALĂU 13.06.2019 10.00

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

 PROF.POP MARIA

 

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